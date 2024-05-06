https://ria.ru/20240506/sumy-1944035370.html

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв раздался в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:19

2024-05-06T00:19

2024-05-06T00:29

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины ранее объявили воздушную тревогу. "В Сумах были слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал. По его данным, в части города отключено электричество.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240505/podpole-1943934117.html

https://ria.ru/20240313/vzryv-1932624021.html

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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины