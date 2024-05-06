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Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы - РИА Новости, 06.05.2024
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11:24 06.05.2024 (обновлено: 14:05 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sud-1944083903.html
Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы
Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы - РИА Новости, 06.05.2024
Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил, что в знак протеста против политики Польши... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:24
2024-05-06T14:05
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белоруссия
польша
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МИНСК, 6 мая — РИА Новости. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и будет просить у Александра Лукашенко убежище."Я прошу о статусе политического беженца", — сказал он, отметив, что пока это не официально оформленная просьба.Шмидт объяснил свой приезд в Белоруссию тем, что здесь он может безопасно и свободно публично высказать свою позицию.На пресс-конференции судья зачитал и подписал заявление об отказе от должности."Я отказываюсь, подаю заявление об отставке с должности судьи &lt;...&gt; с немедленным вступлением его в силу. Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России", — сказал Шмидт.Он добавил, что это решение — знак несогласия с действиями, которые вовлекают его страну в вооруженный конфликт с Белоруссией и Россией. Он призвал Варшаву нормализовать и урегулировать отношения с Москвой и Минском.Шмидт находится в Белоруссии около недели. Он пояснил, что возвращение на родину грозит тюрьмой, его могут обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии, России и "даже Китая". Поэтому он публично обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой предоставить ему "охрану и опеку". Шмидт объяснил свое решение приехать именно в Белоруссию данью уважения действиям главы государства по обеспечению стабильности в регионе.В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что при реализации этих планов Россия предпримет шаги по обеспечению своей безопасности.
https://ria.ru/20240430/polsha-1943157466.html
https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава, минск
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава, Минск
Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы

Польский судья Шмидт отказался от должности и попросил убежища в Белоруссии

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 мая — РИА Новости. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и будет просить у Александра Лукашенко убежище.
"Я прошу о статусе политического беженца", — сказал он, отметив, что пока это не официально оформленная просьба.
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Шмидт объяснил свой приезд в Белоруссию тем, что здесь он может безопасно и свободно публично высказать свою позицию.
На пресс-конференции судья зачитал и подписал заявление об отказе от должности.
"Я отказываюсь, подаю заявление об отставке с должности судьи <...> с немедленным вступлением его в силу. Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России", — сказал Шмидт.
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Он добавил, что это решение — знак несогласия с действиями, которые вовлекают его страну в вооруженный конфликт с Белоруссией и Россией. Он призвал Варшаву нормализовать и урегулировать отношения с Москвой и Минском.
Шмидт находится в Белоруссии около недели. Он пояснил, что возвращение на родину грозит тюрьмой, его могут обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии, России и "даже Китая". Поэтому он публично обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой предоставить ему "охрану и опеку". Шмидт объяснил свое решение приехать именно в Белоруссию данью уважения действиям главы государства по обеспечению стабильности в регионе.
В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что при реализации этих планов Россия предпримет шаги по обеспечению своей безопасности.
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