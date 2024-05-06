https://ria.ru/20240506/sud-1944083903.html

Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы

Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы - РИА Новости, 06.05.2024

Польский судья попросил убежища в Белоруссии из-за политики Варшавы

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил, что в знак протеста против политики Польши... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:24

2024-05-06T11:24

2024-05-06T14:05

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МИНСК, 6 мая — РИА Новости. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и будет просить у Александра Лукашенко убежище."Я прошу о статусе политического беженца", — сказал он, отметив, что пока это не официально оформленная просьба.Шмидт объяснил свой приезд в Белоруссию тем, что здесь он может безопасно и свободно публично высказать свою позицию.На пресс-конференции судья зачитал и подписал заявление об отказе от должности."Я отказываюсь, подаю заявление об отставке с должности судьи <...> с немедленным вступлением его в силу. Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России", — сказал Шмидт.Он добавил, что это решение — знак несогласия с действиями, которые вовлекают его страну в вооруженный конфликт с Белоруссией и Россией. Он призвал Варшаву нормализовать и урегулировать отношения с Москвой и Минском.Шмидт находится в Белоруссии около недели. Он пояснил, что возвращение на родину грозит тюрьмой, его могут обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии, России и "даже Китая". Поэтому он публично обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой предоставить ему "охрану и опеку". Шмидт объяснил свое решение приехать именно в Белоруссию данью уважения действиям главы государства по обеспечению стабильности в регионе.В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что при реализации этих планов Россия предпримет шаги по обеспечению своей безопасности.

https://ria.ru/20240430/polsha-1943157466.html

https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html

https://ria.ru/20230922/polsha-1897981421.html

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