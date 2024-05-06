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Предприниматель из Приморья открыла студию для детей благодаря господдержке
Предприниматель из Приморья открыла студию для детей благодаря господдержке - РИА Новости, 06.05.2024
Предприниматель из Приморья открыла студию для детей благодаря господдержке
Предприниматель из Приморья Юлия Панченко после рождения двух детей открыла свое дело по раннему музыкальному развитию, она приняла участие в федеральной... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:14
2024-05-06T16:14
2024-05-06T16:14
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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предприниматель из Приморья Юлия Панченко после рождения двух детей открыла свое дело по раннему музыкальному развитию, она приняла участие в федеральной программе по поддержке женщин с бизнес-идеей и воспользовалась услугой краевого центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Панченко имеет музыкальное образование и хотела передать навыки своим детям через обучающие занятия, которые не проводили в городе, где она живет. Женщина стала обучать своего сына самостоятельно. В результате в 1,5 года сын сказал первое предложение, в пять лет начал читать, в шесть – усвоил укулеле (разновидность гитары), а теперь выступает на концертах. После того, как родилась дочь предпринимательница решила найти развивающие занятия для детей, в городе снова не оказалось ничего подходящего. Тогда она решила открыть свое дело и объявила набор в группу раннего музыкального развития. Летом прошлого года женщина приняла участие в программе "Руководитель малого и среднего бизнеса", где узнала о мерах поддержки регионального центра "Мой бизнес", в том числе о федеральной программе поддержки женщин с детьми "Мама-предприниматель". Панченко призналась, что участие в программе "Мама-предприниматель" дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути. Центр "Мой бизнес" Приморского края оказывает услуги и меры поддержки бизнесу по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240417/biznes-missiya-1940536627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, господдержка, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Твой бизнес, Приморский край, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Господдержка, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предприниматель из Приморья Юлия Панченко после рождения двух детей открыла свое дело по раннему музыкальному развитию, она приняла участие в федеральной программе по поддержке женщин с бизнес-идеей и воспользовалась услугой краевого центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
Панченко имеет музыкальное образование и хотела передать навыки своим детям через обучающие занятия, которые не проводили в городе, где она живет. Женщина стала обучать своего сына самостоятельно. В результате в 1,5 года сын сказал первое предложение, в пять лет начал читать, в шесть – усвоил укулеле (разновидность гитары), а теперь выступает на концертах.
После того, как родилась дочь предпринимательница решила найти развивающие занятия для детей, в городе снова не оказалось ничего подходящего. Тогда она решила открыть свое дело и объявила набор в группу раннего музыкального развития.
Летом прошлого года женщина приняла участие в программе "Руководитель малого и среднего бизнеса", где узнала о мерах поддержки регионального центра "Мой бизнес", в том числе о федеральной программе поддержки женщин с детьми "Мама-предприниматель".
Панченко призналась, что участие в программе "Мама-предприниматель" дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути.
Центр "Мой бизнес" Приморского края
оказывает услуги и меры поддержки бизнесу по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.