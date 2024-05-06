Рейтинг@Mail.ru
Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/stets-1944042543.html
Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск
Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск - РИА Новости, 06.05.2024
Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск
МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця, соответствующая карточка появилась в базе ведомства. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T03:08
2024-05-06T03:08
украина
россия
донбасс
юрий стець
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/36/1515353650_0:53:1022:628_1920x0_80_0_0_e593e7aa8da412c6677425102dc0570a.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця, соответствующая карточка появилась в базе ведомства. "Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства. МВД при этом не уточняет, по какой статье разыскивается Стець. Ранее СК РФ сообщал о предъявлении обвинений за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донбасса ряду высокопоставленных чиновников, которые входили в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины. Отмечалось, что они поддержали решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. В перечне лиц, которым предъявлены обвинения, упоминается и Стець, который занимал пост министра информационной политики в 2014-2019 годах.
https://ria.ru/20240505/gosdumy-1943929554.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/36/1515353650_58:0:965:680_1920x0_80_0_0_f1949832a88d8336b7f2ecaf9a554000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, донбасс, юрий стець, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Украина, Россия, Донбасс, Юрий Стець, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Стеця

© Фото : Министерство информационной политики УкраиныЭкс-министр информационной политики Украины Юрий Стець
Экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Министерство информационной политики Украины
Экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця, соответствующая карточка появилась в базе ведомства.
«
"Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства.
МВД при этом не уточняет, по какой статье разыскивается Стець.
Ранее СК РФ сообщал о предъявлении обвинений за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донбасса ряду высокопоставленных чиновников, которые входили в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины. Отмечалось, что они поддержали решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. В перечне лиц, которым предъявлены обвинения, упоминается и Стець, который занимал пост министра информационной политики в 2014-2019 годах.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому выдали черную метку преступника, заявил депутат
Вчера, 06:42
 
УкраинаРоссияДонбассЮрий СтецьСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала