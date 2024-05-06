https://ria.ru/20240506/stets-1944042543.html

Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск

Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск - РИА Новости, 06.05.2024

Экс-министра информационной политики Украины Стеця объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця, соответствующая карточка появилась в базе ведомства. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T03:08

2024-05-06T03:08

2024-05-06T03:08

украина

россия

донбасс

юрий стець

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця, соответствующая карточка появилась в базе ведомства. "Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства. МВД при этом не уточняет, по какой статье разыскивается Стець. Ранее СК РФ сообщал о предъявлении обвинений за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донбасса ряду высокопоставленных чиновников, которые входили в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины. Отмечалось, что они поддержали решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. В перечне лиц, которым предъявлены обвинения, упоминается и Стець, который занимал пост министра информационной политики в 2014-2019 годах.

https://ria.ru/20240505/gosdumy-1943929554.html

украина

россия

донбасс

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украина, россия, донбасс, юрий стець, следственный комитет россии (ск рф), в мире