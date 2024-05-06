https://ria.ru/20240506/stano-1944142106.html
ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием
ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием - РИА Новости, 06.05.2024
ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием
ЕС после объявления Россией ракетных учений призвал Москву "остановить эскалацию", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:23
2024-05-06T14:23
2024-05-06T17:06
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евросоюз
южный военный округ
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. ЕС после объявления Россией ракетных учений призвал Москву "остановить эскалацию", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. "Мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240503/borrel-1943771530.html
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россия, москва, брюссель, евросоюз, южный военный округ
Россия, Москва, Брюссель, Евросоюз, Южный военный округ
ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием
Стано: ЕС призывает Россию "остановить эскалацию" и безответственное поведение