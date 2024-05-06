https://ria.ru/20240506/stano-1944142106.html

ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием

ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием - РИА Новости, 06.05.2024

ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием

ЕС после объявления Россией ракетных учений призвал Москву "остановить эскалацию", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:23

2024-05-06T14:23

2024-05-06T17:06

россия

москва

брюссель

евросоюз

южный военный округ

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. ЕС после объявления Россией ракетных учений призвал Москву "остановить эскалацию", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. "Мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

https://ria.ru/20240503/borrel-1943771530.html

россия

москва

брюссель

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россия, москва, брюссель, евросоюз, южный военный округ