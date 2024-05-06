https://ria.ru/20240506/ssha-1944161070.html

Рогов назвал заявления о вводе войск США на Украину маскировкой

Рогов назвал заявления о вводе войск США на Украину маскировкой - РИА Новости, 06.05.2024

Рогов назвал заявления о вводе войск США на Украину маскировкой

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал озвученные в США высказывания о вводе американских войск на Украину... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:07

2024-05-06T15:07

2024-05-06T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал озвученные в США высказывания о вводе американских войск на Украину маскировкой, чтобы отвлечь внимание населения от внутриэкономических проблем в стране и под видом мнимой российской угрозы правящему режиму удержаться у власти. Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть". "Подобные заявления - маскировка. Представители правящего режима в США будут пытаться любой ценой удержаться у власти, запугивая население и спекулируя на мнимой российской угрозе. Отсюда заинтересованность в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, агрессивная военная риторика по отношению к России, попытка поднять градус противостояния и раскачать ситуацию", - сказал Рогов РИА Новости. Он назвал появление рассуждений о возможном вводе американских войск на Украину попыткой отвлечь внимание населения от внутриэкономических проблем в стране. "При этом очевидно, что США и Британия – это последние страны, которые оправят свои войска на Украину", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240506/polsha-1944138712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, владимир рогов