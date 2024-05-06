https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944054653.html

Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр

Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 06.05.2024

Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:27

2024-05-06T08:27

2024-05-06T08:27

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец. "ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр", - заявил Кастюкевич РИА Новости. По его словам, наши военные "ведут активную оборону левого берега, нанося точные удары по военным объектам, скоплению техники и артиллерии врага на правобережье". "Для украинцев форсирование Днепра – это билет в один конец", - сказал Кастюкевич. Накануне МО РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу "Д-30". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://radiosputnik.ru/20240504/osvobozhdenie-1943902890.html

https://ria.ru/20231116/dnepr-1909798502.html

россия

днепр (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепр (город), сша, вооруженные силы украины, безопасность