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Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944054653.html
Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр
Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 06.05.2024
Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:27
2024-05-06T08:27
специальная военная операция на украине
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днепр (город)
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец. "ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр", - заявил Кастюкевич РИА Новости. По его словам, наши военные "ведут активную оборону левого берега, нанося точные удары по военным объектам, скоплению техники и артиллерии врага на правобережье". "Для украинцев форсирование Днепра – это билет в один конец", - сказал Кастюкевич. Накануне МО РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу "Д-30". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://radiosputnik.ru/20240504/osvobozhdenie-1943902890.html
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россия, днепр (город), сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сенатор прокомментировал попытки ВСУ форсировать Днепр

Сенатор Кастюкевич назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец.
"ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр", - заявил Кастюкевич РИА Новости.
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По его словам, наши военные "ведут активную оборону левого берега, нанося точные удары по военным объектам, скоплению техники и артиллерии врага на правобережье". "Для украинцев форсирование Днепра – это билет в один конец", - сказал Кастюкевич.
Накануне МО РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу "Д-30".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)СШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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