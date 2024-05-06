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В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона - РИА Новости, 06.05.2024
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11:33 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/sochipark-1944091035.html
В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона
В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона - РИА Новости, 06.05.2024
В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона
Приостановка аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" – штатная ситуация, он снова запущен в работу и доступен для гостей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:33
2024-05-06T11:33
технологии
краснодарский край
сочи
происшествия
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СИРИУС, 6 мая – РИА Новости. Приостановка аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" – штатная ситуация, он снова запущен в работу и доступен для гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в парке РИА Новости сообщали, что вечером в воскресенье остановился аттракцион "Квантовый скачок", дирекция компании объяснила это реакцией системы безопасности не неблагоприятные погодные условия. Проверкой данных об остановившемся аттракционе также занялась прокуратура Краснодарского края. Как пояснили агентству в пресс-службе парка, подобное иногда случается и не несет особой опасности. Ежедневно аттракцион тестируется группой механиков и запускается лишь после проверок. "Квантовый скачок" оснащен современной системой безопасности, и перерыв в работе аттракциона — штатная ситуация, показывающая четкую работу датчиков безопасности. Подобные комплексные автоматические системы безопасности устанавливаются на все современные аттракционы. Они осуществляют мониторинг работы аттракциона по десяткам параметров и исключают риски человеческих ошибок, а также воздействия погодных факторов", - пояснила собеседница агентства. В настоящий момент погода на федеральной территории Сириус нормализовалась, "Квантовый скачок" снова доступен для посетителей парка. В минувшую субботу власти Сочи информировали об ухудшении погодных условий на курорте. Синоптики прогнозировали сильный ветер, дожди, грозу, сохранялся риск выхода рек из берегов. "Квантовый скачок - один из самых экстремальных аттракционов в парке развлечений "Сочи Парк".
https://ria.ru/20240429/sochi-1942999793.html
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технологии, краснодарский край, сочи, происшествия
Технологии, Краснодарский край, Сочи, Происшествия
В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона

Дирекция "Сочи Парка" назвала приостановку аттракциона штатной ситуацией

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПарк развлечений "Сочи Парк" в поселке городского типа Сириус в Сочи
Парк развлечений Сочи Парк в поселке городского типа Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Парк развлечений "Сочи Парк" в поселке городского типа Сириус в Сочи. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мая – РИА Новости. Приостановка аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" – штатная ситуация, он снова запущен в работу и доступен для гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в парке РИА Новости сообщали, что вечером в воскресенье остановился аттракцион "Квантовый скачок", дирекция компании объяснила это реакцией системы безопасности не неблагоприятные погодные условия. Проверкой данных об остановившемся аттракционе также занялась прокуратура Краснодарского края.
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Как пояснили агентству в пресс-службе парка, подобное иногда случается и не несет особой опасности. Ежедневно аттракцион тестируется группой механиков и запускается лишь после проверок.
"Квантовый скачок" оснащен современной системой безопасности, и перерыв в работе аттракциона — штатная ситуация, показывающая четкую работу датчиков безопасности. Подобные комплексные автоматические системы безопасности устанавливаются на все современные аттракционы. Они осуществляют мониторинг работы аттракциона по десяткам параметров и исключают риски человеческих ошибок, а также воздействия погодных факторов", - пояснила собеседница агентства.
В настоящий момент погода на федеральной территории Сириус нормализовалась, "Квантовый скачок" снова доступен для посетителей парка.
В минувшую субботу власти Сочи информировали об ухудшении погодных условий на курорте. Синоптики прогнозировали сильный ветер, дожди, грозу, сохранялся риск выхода рек из берегов.
"Квантовый скачок - один из самых экстремальных аттракционов в парке развлечений "Сочи Парк".
Сочи Парк - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Прокуратура Сочи проверит информацию об остановившемся аттракционе
5 мая, 20:52
 
ТехнологииКраснодарский крайСочиПроисшествия
 
 
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