https://ria.ru/20240506/sochipark-1944091035.html

В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона

В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона - РИА Новости, 06.05.2024

В "Сочи Парке" прокомментировали остановку аттракциона

Приостановка аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" – штатная ситуация, он снова запущен в работу и доступен для гостей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:33

2024-05-06T11:33

2024-05-06T11:33

технологии

краснодарский край

сочи

происшествия

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СИРИУС, 6 мая – РИА Новости. Приостановка аттракциона "Квантовый скачок" в "Сочи Парке" – штатная ситуация, он снова запущен в работу и доступен для гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в парке РИА Новости сообщали, что вечером в воскресенье остановился аттракцион "Квантовый скачок", дирекция компании объяснила это реакцией системы безопасности не неблагоприятные погодные условия. Проверкой данных об остановившемся аттракционе также занялась прокуратура Краснодарского края. Как пояснили агентству в пресс-службе парка, подобное иногда случается и не несет особой опасности. Ежедневно аттракцион тестируется группой механиков и запускается лишь после проверок. "Квантовый скачок" оснащен современной системой безопасности, и перерыв в работе аттракциона — штатная ситуация, показывающая четкую работу датчиков безопасности. Подобные комплексные автоматические системы безопасности устанавливаются на все современные аттракционы. Они осуществляют мониторинг работы аттракциона по десяткам параметров и исключают риски человеческих ошибок, а также воздействия погодных факторов", - пояснила собеседница агентства. В настоящий момент погода на федеральной территории Сириус нормализовалась, "Квантовый скачок" снова доступен для посетителей парка. В минувшую субботу власти Сочи информировали об ухудшении погодных условий на курорте. Синоптики прогнозировали сильный ветер, дожди, грозу, сохранялся риск выхода рек из берегов. "Квантовый скачок - один из самых экстремальных аттракционов в парке развлечений "Сочи Парк".

https://ria.ru/20240429/sochi-1942999793.html

https://ria.ru/20240505/informatsiya-1944019397.html

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технологии, краснодарский край, сочи, происшествия