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В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу

В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу - РИА Новости, 06.05.2024

В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу

Югорские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:48

2024-05-06T10:48

2024-05-06T10:48

происшествия

жилье

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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специальная военная операция на украине

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Югорские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщило региональное управление СК РФ. "Организована проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки", – говорится в релизе. По предварительным данным ведомства, собака принадлежит знакомому мальчика, к которому тот пришел в гости. Когда дверь квартиры открылась, животное выбежало в подъезд и напало на ребенка, "причинив ему телесные повреждения". На видео, распространенном местными СМИ, черная бойцовская собака кидается на ребенка в подъезде многоэтажки, хозяин пса пытается оттащить питомца, но он снова вырывается и кусает мальчика.

https://ria.ru/20231114/sk-1909296601.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, жилье, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)