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В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/sobaka-1944075148.html
В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу
В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу - РИА Новости, 06.05.2024
В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу
Югорские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:48
2024-05-06T10:48
происшествия
жилье
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Югорские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщило региональное управление СК РФ. "Организована проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки", – говорится в релизе. По предварительным данным ведомства, собака принадлежит знакомому мальчика, к которому тот пришел в гости. Когда дверь квартиры открылась, животное выбежало в подъезд и напало на ребенка, "причинив ему телесные повреждения". На видео, распространенном местными СМИ, черная бойцовская собака кидается на ребенка в подъезде многоэтажки, хозяин пса пытается оттащить питомца, но он снова вырывается и кусает мальчика.
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сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, жилье, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Югре собака напала на ребенка, когда тот пришел в гости к другу

В Сургуте начали проверку после нападения собаки на ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Югорские следователи начали проверку после нападения собаки на ребенка в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщило региональное управление СК РФ.
«
"Организована проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки", – говорится в релизе.
По предварительным данным ведомства, собака принадлежит знакомому мальчика, к которому тот пришел в гости. Когда дверь квартиры открылась, животное выбежало в подъезд и напало на ребенка, "причинив ему телесные повреждения".
На видео, распространенном местными СМИ, черная бойцовская собака кидается на ребенка в подъезде многоэтажки, хозяин пса пытается оттащить питомца, но он снова вырывается и кусает мальчика.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеСургутХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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