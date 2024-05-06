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В Германии намерены передать Украине сверхдальнобойные снаряды - РИА Новости, 06.05.2024
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01:06 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/snaryady-1944037733.html
В Германии намерены передать Украине сверхдальнобойные снаряды
В Германии намерены передать Украине сверхдальнобойные снаряды - РИА Новости, 06.05.2024
В Германии намерены передать Украине сверхдальнобойные снаряды
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит Украине "сотни тысяч" артиллерийских снарядов, включая прототипы с дальностью в 100 километров,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T01:06
2024-05-06T01:06
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит Украине "сотни тысяч" артиллерийских снарядов, включая прототипы с дальностью в 100 километров, заявил газете Handelsblatt глава компании Армин Паппергер."В этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину "сотни тысяч выстрелов". В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 километров", — говорится в статье.По мнению Паппергера, "артиллерия меняет правила игры".Концерн строит новый артиллерийский завод в Германии, также создается новое производственное предприятие в Литве. Кроме того, Rheinmetall планирует построить артиллерийский завод на Украине.На прошлой неделе немецкие левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине.Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших производителей военной техники в Европе, за прошлый год повысил свои обороты на 12% до 7,1 миллиарда евро. В ежегодном докладе немецкого оборонного концерна напрямую говорится, что "особую выгоду" принесло повышение спроса в связи с вооруженным конфликтом на Украине.
https://ria.ru/20240504/oruzhie-1943788961.html
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в мире, украина, германия, rheinmetall ag
В мире, Украина, Германия, Rheinmetall AG
В Германии намерены передать Украине сверхдальнобойные снаряды

Глава Rheinmetall пообещал Украине снаряды с дальностью в 100 километров

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит Украине "сотни тысяч" артиллерийских снарядов, включая прототипы с дальностью в 100 километров, заявил газете Handelsblatt глава компании Армин Паппергер.
"В этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину "сотни тысяч выстрелов". В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 километров", — говорится в статье.
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По мнению Паппергера, "артиллерия меняет правила игры".
Концерн строит новый артиллерийский завод в Германии, также создается новое производственное предприятие в Литве. Кроме того, Rheinmetall планирует построить артиллерийский завод на Украине.
На прошлой неделе немецкие левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине.
Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших производителей военной техники в Европе, за прошлый год повысил свои обороты на 12% до 7,1 миллиарда евро. В ежегодном докладе немецкого оборонного концерна напрямую говорится, что "особую выгоду" принесло повышение спроса в связи с вооруженным конфликтом на Украине.
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