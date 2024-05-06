https://ria.ru/20240506/sivkov-1944103445.html
Эксперт прокомментировал ядерные учения в России
Эксперт прокомментировал ядерные учения в России - РИА Новости, 06.05.2024
Эксперт прокомментировал ядерные учения в России
Запад открыто готовится к вмешательству в конфликт на Украине, чтобы этого не допустить, нужно послать ему чёткий сигнал о возможных последствиях, заявил РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:16
2024-05-06T12:16
2024-05-06T12:16
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Запад открыто готовится к вмешательству в конфликт на Украине, чтобы этого не допустить, нужно послать ему чёткий сигнал о возможных последствиях, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, комментируя грядущие нестратегические ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО). Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. "Совершенно очевидно, что НАТО уже открыто готовится к вмешательству в ситуацию на Украине. Причина вполне естественна и понятна – Западу некуда деваться, потому что без разгрома России ему не выжить. В многополярном мире Запад рухнет. Поэтому он планомерно готовится к вмешательству в войну", - сказал Сивков, добавив, что на учениях будут отрабатываться способы и формы применения тактического ядерного оружия. Говоря о возможном вмешательстве НАТО в конфликт, эксперт предположил, что оно начнется с проведения воздушной наступательной операции с участием до тысячи боевых самолётов, 1500-2000 крылатых ракет и такого же числа беспилотников разных классов. "Мы, скорее всего, сможем отразить такую атаку и нанести противнику неприемлемые потери в виде уничтожения где-то 200-300 боевых самолётов. У нас тоже будут потери, но существенно меньше за счёт использования зенитных средств и превосходства в дальности применения нашего ракетного оружия воздушного боя", - отметил Сивков. Сценарий, при котором подобное развитие событий подтолкнет Запад к применению ядерного оружия, как раз и будет отрабатываться на учениях ЮВО, причем ответный удар придется уже не по Украине, а по странам НАТО, пояснил собеседник. "Это посыл сигнала странам Запада, чтобы они не вмешивались в этот конфликт, поскольку Российская Федерация пойдёт на применение ядерного оружия", - заключил Сивков.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944103239.html
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россия, украина, константин сивков, южный военный округ, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Константин Сивков, Южный военный округ, НАТО
Эксперт прокомментировал ядерные учения в России
Сивков: ядерные учения ЮВО — сигнал Западу не вмешиваться в конфликт на Украине
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Запад открыто готовится к вмешательству в конфликт на Украине, чтобы этого не допустить, нужно послать ему чёткий сигнал о возможных последствиях, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, комментируя грядущие нестратегические ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО).
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
"Совершенно очевидно, что НАТО
уже открыто готовится к вмешательству в ситуацию на Украине. Причина вполне естественна и понятна – Западу некуда деваться, потому что без разгрома России ему не выжить. В многополярном мире Запад рухнет. Поэтому он планомерно готовится к вмешательству в войну", - сказал Сивков, добавив, что на учениях будут отрабатываться способы и формы применения тактического ядерного оружия.
Говоря о возможном вмешательстве НАТО в конфликт, эксперт предположил, что оно начнется с проведения воздушной наступательной операции с участием до тысячи боевых самолётов, 1500-2000 крылатых ракет и такого же числа беспилотников разных классов.
"Мы, скорее всего, сможем отразить такую атаку и нанести противнику неприемлемые потери в виде уничтожения где-то 200-300 боевых самолётов. У нас тоже будут потери, но существенно меньше за счёт использования зенитных средств и превосходства в дальности применения нашего ракетного оружия воздушного боя", - отметил Сивков.
Сценарий, при котором подобное развитие событий подтолкнет Запад к применению ядерного оружия, как раз и будет отрабатываться на учениях ЮВО, причем ответный удар придется уже не по Украине, а по странам НАТО, пояснил собеседник.
"Это посыл сигнала странам Запада, чтобы они не вмешивались в этот конфликт, поскольку Российская Федерация пойдёт на применение ядерного оружия", - заключил Сивков.