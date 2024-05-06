Благотворительный концерт Московского синодального хора пройдет в ПСТГУ
Московский синодальный хор исполнит в ПСТГУ ораторию "Страсти по Матфею"
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Благотворительный концерт Московского синодального хора, в котором прозвучит монументальная оратория митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею", пройдет 14 мая в историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ "Соборная палата" в Москве, сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы.
"Во втором отделении прозвучит монументальная оратория митрополита Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею"... Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его смерти и воскресении, изложенное в Евангелии от Матфея, предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении. Визуальное сопровождение музыки будет включать фрески, картины на религиозные темы, видеопроекции", - говорится в сообщении.
В исполнении примут участие оркестр Voce Animа (дирижер – Михаил Котельников), Московский синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Сергей Кругликов (чтец) и солисты.
В первом отделении будет исполнена музыкально-поэтическая композиция Антона Вискова "Божья Матерь при Кресте". В основу сочинения положены избранные строфы из средневековой молитвы "Стояла Мать скорбящая" в переводах русских поэтов XIX – начала XX веков. Композицию исполнят детское отделение Московского Синодального хора, хор "Рождество" школы хорового пения (Тверь), партия фортепиано и флейты – композитор Антон Висков.
Как сообщила пресс-служба, средства, собранные на концерте, будут направлены синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.