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Благотворительный концерт Московского синодального хора пройдет в ПСТГУ - РИА Новости, 06.05.2024
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Религия
 
16:58 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/sinodalnyy-1944204775.html
Благотворительный концерт Московского синодального хора пройдет в ПСТГУ
Благотворительный концерт Московского синодального хора пройдет в ПСТГУ - РИА Новости, 06.05.2024
Благотворительный концерт Московского синодального хора пройдет в ПСТГУ
Благотворительный концерт Московского синодального хора, в котором прозвучит монументальная оратория митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева)... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:58
2024-05-06T16:58
религия
москва
россия
тверь
иисус христос
московский синодальный хор
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Благотворительный концерт Московского синодального хора, в котором прозвучит монументальная оратория митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею", пройдет 14 мая в историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ "Соборная палата" в Москве, сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы."Во втором отделении прозвучит монументальная оратория митрополита Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею"... Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его смерти и воскресении, изложенное в Евангелии от Матфея, предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении. Визуальное сопровождение музыки будет включать фрески, картины на религиозные темы, видеопроекции", - говорится в сообщении.В исполнении примут участие оркестр Voce Animа (дирижер – Михаил Котельников), Московский синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Сергей Кругликов (чтец) и солисты.В первом отделении будет исполнена музыкально-поэтическая композиция Антона Вискова "Божья Матерь при Кресте". В основу сочинения положены избранные строфы из средневековой молитвы "Стояла Мать скорбящая" в переводах русских поэтов XIX – начала XX веков. Композицию исполнят детское отделение Московского Синодального хора, хор "Рождество" школы хорового пения (Тверь), партия фортепиано и флейты – композитор Антон Висков.Как сообщила пресс-служба, средства, собранные на концерте, будут направлены синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
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москва, россия, тверь, иисус христос, московский синодальный хор, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Россия, Тверь, Иисус Христос, Московский синодальный хор, Русская православная церковь, Религия
Благотворительный концерт Московского синодального хора пройдет в ПСТГУ

Московский синодальный хор исполнит в ПСТГУ ораторию "Страсти по Матфею"

© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018
Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Благотворительный концерт Московского синодального хора, в котором прозвучит монументальная оратория митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею", пройдет 14 мая в историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ "Соборная палата" в Москве, сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы.
"Во втором отделении прозвучит монументальная оратория митрополита Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею"... Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его смерти и воскресении, изложенное в Евангелии от Матфея, предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении. Визуальное сопровождение музыки будет включать фрески, картины на религиозные темы, видеопроекции", - говорится в сообщении.
В исполнении примут участие оркестр Voce Animа (дирижер – Михаил Котельников), Московский синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Сергей Кругликов (чтец) и солисты.
В первом отделении будет исполнена музыкально-поэтическая композиция Антона Вискова "Божья Матерь при Кресте". В основу сочинения положены избранные строфы из средневековой молитвы "Стояла Мать скорбящая" в переводах русских поэтов XIX – начала XX веков. Композицию исполнят детское отделение Московского Синодального хора, хор "Рождество" школы хорового пения (Тверь), партия фортепиано и флейты – композитор Антон Висков.
Как сообщила пресс-служба, средства, собранные на концерте, будут направлены синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
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РелигияМоскваРоссияТверьИисус ХристосМосковский синодальный хорРусская православная церковьРелигия
 
 
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