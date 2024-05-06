https://ria.ru/20240506/simonyan-1944036178.html

Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола

Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола - РИА Новости, 06.05.2024

Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола

Вслед за модой на смену пола на Запад может прийти мода на отказ от своего биологического вида: в законодательстве, вероятно, закрепят возможность "переделаться РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:33

2024-05-06T00:33

2024-05-06T01:12

общество

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584336_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_ce00236febc494db67d406791b354d3f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Вслед за модой на смену пола на Запад может прийти мода на отказ от своего биологического вида: в законодательстве, вероятно, закрепят возможность "переделаться в слонёнка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1". "Сейчас модно отказываться от природой, если хотите, Господом данного тебе пола. Это возведено в характер религии... Сейчас модно менять пол, что будет завтра? Завтра они будут отказываться от своего биологического вида. Вот увидите. Будет объявлено, что если человек не считает себя человеком, он имеет право не быть человеком. Если ты не считаешь себя мальчиком, ты имеешь право прооперироваться и стать девочкой. А если ты не считаешь себя гоминидом приматом, как это в биологии, то ты можешь, пожалуйста, законодательно переделаться в слонёнка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто. Так и будет", - заявила Симоньян. По её мнению, это американское пробужденчество со свойственным западному миру миссионерством завоёвывает всё больше и больше людей в разных странах, в том числе и на Украине.

https://ria.ru/20240414/god-1940014815.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)