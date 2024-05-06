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Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола - РИА Новости, 06.05.2024
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00:33 06.05.2024 (обновлено: 01:12 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/simonyan-1944036178.html
Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола
Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола - РИА Новости, 06.05.2024
Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола
Вслед за модой на смену пола на Запад может прийти мода на отказ от своего биологического вида: в законодательстве, вероятно, закрепят возможность "переделаться РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T00:33
2024-05-06T01:12
общество
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Вслед за модой на смену пола на Запад может прийти мода на отказ от своего биологического вида: в законодательстве, вероятно, закрепят возможность "переделаться в слонёнка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1". "Сейчас модно отказываться от природой, если хотите, Господом данного тебе пола. Это возведено в характер религии... Сейчас модно менять пол, что будет завтра? Завтра они будут отказываться от своего биологического вида. Вот увидите. Будет объявлено, что если человек не считает себя человеком, он имеет право не быть человеком. Если ты не считаешь себя мальчиком, ты имеешь право прооперироваться и стать девочкой. А если ты не считаешь себя гоминидом приматом, как это в биологии, то ты можешь, пожалуйста, законодательно переделаться в слонёнка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто. Так и будет", - заявила Симоньян. По её мнению, это американское пробужденчество со свойственным западному миру миссионерством завоёвывает всё больше и больше людей в разных странах, в том числе и на Украине.
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общество, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Общество, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян предположила, какая мода придет на Западе вслед за сменой пола

Симоньян: на Западе может прийти мода на отказ от своего биологического вида

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Вслед за модой на смену пола на Запад может прийти мода на отказ от своего биологического вида: в законодательстве, вероятно, закрепят возможность "переделаться в слонёнка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
"Сейчас модно отказываться от природой, если хотите, Господом данного тебе пола. Это возведено в характер религии... Сейчас модно менять пол, что будет завтра? Завтра они будут отказываться от своего биологического вида. Вот увидите. Будет объявлено, что если человек не считает себя человеком, он имеет право не быть человеком. Если ты не считаешь себя мальчиком, ты имеешь право прооперироваться и стать девочкой. А если ты не считаешь себя гоминидом приматом, как это в биологии, то ты можешь, пожалуйста, законодательно переделаться в слонёнка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто. Так и будет", - заявила Симоньян.
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По её мнению, это американское пробужденчество со свойственным западному миру миссионерством завоёвывает всё больше и больше людей в разных странах, в том числе и на Украине.
 
ОбществоУкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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