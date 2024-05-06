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Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф
Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф - РИА Новости, 06.05.2024
Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф
Полицейские в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, распивавшего алкоголь на карнизе музея, турист там заснул после бутылки... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:49
2024-05-06T19:49
2024-05-06T19:51
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КАЛИНИНГРАД, 6 мая — РИА Новости. Полицейские в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, распивавшего алкоголь на карнизе музея, турист там заснул после бутылки шампанского, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "В дежурную часть … города Калининграда поступило сообщение, что на карнизе второго этажа здания областного Музея изобразительных искусств спит молодой человек. Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, не дожидаясь приезда спасателей, приняли решение снять парня и увести из опасного места", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что турист был доставлен в отдел полиции. По его словам, причиной всему стало свидание, которое пошло не по плану: он поссорился с девушкой, выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, несмотря на высокую вероятность падения. "В отношении жителя Москвы 1995 г.р. составлен протокол по статье 20.20 КоАП РФ об административном правонарушении за распитие алкогольной продукции в общественном месте... Потребление спиртных напитков в местах, запрещённых федеральным законом, влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230427/izbienie-1868036227.html
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происшествия, калининград, москва, россия
Происшествия, Калининград, Москва, Россия
Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф
В Калининграде москвич, распивавший алкоголь на карнизе музея, получил штраф