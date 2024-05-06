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Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/shpion-1944115954.html
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии - РИА Новости, 06.05.2024
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил, что раскаивается в содеянном, и готов понести наказание. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:00
2024-05-06T13:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
служба безопасности украины
безопасность
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил, что раскаивается в содеянном, и готов понести наказание. Ранее в понедельник региональное управления ФСБ РФ сообщило о задержании гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу, который собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. "В содеянном я раскаиваюсь и готов понести за это наказание", - сказал задержанный в оперативном видео допроса, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Мужчина рассказал, что с марта 2022 по январь 2023 года через мессенджеры связывался с сотрудниками СБУ и по их заданию передавал информацию о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники для нанесения ракетных ударов.
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
херсонская область
россия
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херсонская область , служба безопасности украины, безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Служба безопасности Украины, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии

Задержанный в Херсонской области шпион заявил, что готов понести наказание

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил, что раскаивается в содеянном, и готов понести наказание.
Ранее в понедельник региональное управления ФСБ РФ сообщило о задержании гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу, который собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
"В содеянном я раскаиваюсь и готов понести за это наказание", - сказал задержанный в оперативном видео допроса, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Мужчина рассказал, что с марта 2022 по январь 2023 года через мессенджеры связывался с сотрудниками СБУ и по их заданию передавал информацию о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники для нанесения ракетных ударов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСлужба безопасности УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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