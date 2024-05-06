https://ria.ru/20240506/shpion-1944115954.html
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии - РИА Новости, 06.05.2024
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии
Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил, что раскаивается в содеянном, и готов понести наказание. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:00
2024-05-06T13:00
2024-05-06T13:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
служба безопасности украины
безопасность
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил, что раскаивается в содеянном, и готов понести наказание. Ранее в понедельник региональное управления ФСБ РФ сообщило о задержании гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу, который собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. "В содеянном я раскаиваюсь и готов понести за это наказание", - сказал задержанный в оперативном видео допроса, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Мужчина рассказал, что с марта 2022 по январь 2023 года через мессенджеры связывался с сотрудниками СБУ и по их заданию передавал информацию о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники для нанесения ракетных ударов.
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии
Задержанный в Херсонской области шпион заявил, что готов понести наказание