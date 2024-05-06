https://ria.ru/20240506/shpion-1944115954.html

Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии

Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии - РИА Новости, 06.05.2024

Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил о раскаянии

Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил, что раскаивается в содеянном, и готов понести наказание. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:00

2024-05-06T13:00

2024-05-06T13:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

служба безопасности украины

безопасность

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, заявил, что раскаивается в содеянном, и готов понести наказание. Ранее в понедельник региональное управления ФСБ РФ сообщило о задержании гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу, который собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. "В содеянном я раскаиваюсь и готов понести за это наказание", - сказал задержанный в оперативном видео допроса, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Мужчина рассказал, что с марта 2022 по январь 2023 года через мессенджеры связывался с сотрудниками СБУ и по их заданию передавал информацию о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники для нанесения ракетных ударов.

https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , служба безопасности украины, безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)