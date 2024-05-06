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В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 06.05.2024 (обновлено: 12:07 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 06.05.2024
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержан украинский шпион, по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:06
2024-05-06T12:07
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
херсонская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. В Херсонской области задержан украинский шпион, по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ. "Пресечена деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины мужчина осуществлял сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений российской армии. Цель шпионажа – сорвать выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие устанавливает всех причастных к противоправной деятельности.
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
украина
херсонская область
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происшествия, украина, херсонская область , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Херсонская область , Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
В Херсонской области задержали украинского шпиона

ФСБ задержала в Херсонской области шпиона, собиравшего данные о ВС России

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. В Херсонской области задержан украинский шпион, по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.
"Пресечена деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины мужчина осуществлял сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений российской армии. Цель шпионажа – сорвать выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие устанавливает всех причастных к противоправной деятельности.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Северной Осетии задержали украинского шпиона
20 апреля, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаХерсонская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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