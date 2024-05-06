https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html

В Херсонской области задержали украинского шпиона

В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 06.05.2024

В Херсонской области задержали украинского шпиона

В Херсонской области задержан украинский шпион, по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:06

2024-05-06T12:06

2024-05-06T12:07

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

херсонская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. В Херсонской области задержан украинский шпион, по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ. "Пресечена деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины мужчина осуществлял сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений российской армии. Цель шпионажа – сорвать выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие устанавливает всех причастных к противоправной деятельности.

https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

происшествия, украина, херсонская область , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, вооруженные силы рф