https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 06.05.2024
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержан украинский шпион, по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:06
2024-05-06T12:06
2024-05-06T12:07
специальная военная операция на украине
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. В Херсонской области задержан украинский шпион, по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ. "Пресечена деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины мужчина осуществлял сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений российской армии. Цель шпионажа – сорвать выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие устанавливает всех причастных к противоправной деятельности.
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Херсонская область , Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
В Херсонской области задержали украинского шпиона
ФСБ задержала в Херсонской области шпиона, собиравшего данные о ВС России