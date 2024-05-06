https://ria.ru/20240506/sheremetevo-1944168892.html
В Шереметьево оценили состояние пассажиров после экстренной посадки A321
В Шереметьево оценили состояние пассажиров после экстренной посадки A321 - РИА Новости, 06.05.2024
В Шереметьево оценили состояние пассажиров после экстренной посадки A321
Экипажу и пассажирам самолета Airbus A321 авиакомпании Nordwind, вернувшегося в "Шереметьево" из-за разгерметизации кабины, помощь не требуется, аэропорт... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:31
2024-05-06T15:31
2024-05-06T15:45
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экипажу и пассажирам самолета Airbus A321 авиакомпании Nordwind, вернувшегося в "Шереметьево" из-за разгерметизации кабины, помощь не требуется, аэропорт работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Самолет, летевший рейсом "Шереметьево" – Оренбург (вылет – 13.43 мск), вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах."Посадка прошла благополучно в 15.05 мск, борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки. Согласно сообщению КВС (командира воздушного судна - ред.), помощь пассажирам и экипажу не требуется. Аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилёт обеспечиваются по расписанию", - рассказали в авиагавани.Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса, добавили в ведомстве
https://ria.ru/20240503/smi-1943775401.html
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шереметьево (аэропорт), airbus a321
Шереметьево (аэропорт), Airbus A321
В Шереметьево оценили состояние пассажиров после экстренной посадки A321
Шереметьево: пассажирам и экипажу самолету A321 помощь не потребовалась
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экипажу и пассажирам самолета Airbus A321 авиакомпании Nordwind, вернувшегося в "Шереметьево" из-за разгерметизации кабины, помощь не требуется, аэропорт работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Самолет, летевший рейсом "Шереметьево" – Оренбург (вылет – 13.43 мск), вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Посадка прошла благополучно в 15.05 мск, борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки. Согласно сообщению КВС (командира воздушного судна - ред.), помощь пассажирам и экипажу не требуется. Аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилёт обеспечиваются по расписанию", - рассказали в авиагавани.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса, добавили в ведомстве