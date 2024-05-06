https://ria.ru/20240506/sbros-1944176536.html

В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранило женщину

В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранило женщину - РИА Новости, 06.05.2024

В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранило женщину

Мирная жительница ранена в понедельник в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:46

2024-05-06T15:46

2024-05-06T15:46

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

киров

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Мирная жительница ранена в понедельник в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на улице Кирова ранена женщина 1987 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас на указанный район Донецка в 12.00. По информации представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пострадавшая является сотрудницей АЗС "Арсенал". Кировский район расположен в юго-западной части Донецка

https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html

кировский район

донецк

киров

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происшествия, кировский район, донецк, киров, алексей кулемзин (донецк)