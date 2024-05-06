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В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранило женщину
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранило женщину - РИА Новости, 06.05.2024
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранило женщину
Мирная жительница ранена в понедельник в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:46
2024-05-06T15:46
2024-05-06T15:46
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
киров
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Мирная жительница ранена в понедельник в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на улице Кирова ранена женщина 1987 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас на указанный район Донецка в 12.00. По информации представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пострадавшая является сотрудницей АЗС "Арсенал". Кировский район расположен в юго-западной части Донецка
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происшествия, кировский район, донецк, киров, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Киров, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранило женщину
Кулемзин: в Донецке мирная жительница ранена при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ