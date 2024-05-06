https://ria.ru/20240506/rozysk-1944105010.html

МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков

МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков - РИА Новости, 06.05.2024

МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков

В МВД России разъяснили появление ряда украинских бывших и нынешних политиков и чиновников в базе ведомства, отметив, что данное решение принимается... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:23

2024-05-06T12:23

2024-05-06T12:23

специальная военная операция на украине

россия

украина

молдавия

владимир зеленский

павел климкин

владимир гройсман

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В МВД России разъяснили появление ряда украинских бывших и нынешних политиков и чиновников в базе ведомства, отметив, что данное решение принимается Следственным комитетом. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики. "Распространяется информация о том, что МВД России объявило в розыск ряд бывших и действующих государственных деятелей Украины. В ведомстве уточнили, что МВД России является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа. В ведомстве подчеркнули, что в данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается СК России и его территориальными подразделениями.

https://ria.ru/20240506/glavkom-1944075847.html

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россия, украина, молдавия, владимир зеленский, павел климкин, владимир гройсман, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, следственный комитет россии (ск рф)