Рейтинг@Mail.ru
МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/rozysk-1944105010.html
МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков
МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков - РИА Новости, 06.05.2024
МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков
В МВД России разъяснили появление ряда украинских бывших и нынешних политиков и чиновников в базе ведомства, отметив, что данное решение принимается... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:23
2024-05-06T12:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
молдавия
владимир зеленский
павел климкин
владимир гройсман
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В МВД России разъяснили появление ряда украинских бывших и нынешних политиков и чиновников в базе ведомства, отметив, что данное решение принимается Следственным комитетом. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики. "Распространяется информация о том, что МВД России объявило в розыск ряд бывших и действующих государственных деятелей Украины. В ведомстве уточнили, что МВД России является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа. В ведомстве подчеркнули, что в данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается СК России и его территориальными подразделениями.
https://ria.ru/20240506/glavkom-1944075847.html
россия
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, молдавия, владимир зеленский, павел климкин, владимир гройсман, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Владимир Гройсман, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД разъяснило объявление в розыск ряда украинских политиков

В МВД России разъяснили появление ряда политиков Украины в базе ведомства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В МВД России разъяснили появление ряда украинских бывших и нынешних политиков и чиновников в базе ведомства, отметив, что данное решение принимается Следственным комитетом.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики.
"Распространяется информация о том, что МВД России объявило в розыск ряд бывших и действующих государственных деятелей Украины. В ведомстве уточнили, что МВД России является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
В ведомстве подчеркнули, что в данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается СК России и его территориальными подразделениями.
Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ
Вчера, 10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМолдавияВладимир ЗеленскийПавел КлимкинВладимир ГройсманВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала