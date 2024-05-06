https://ria.ru/20240506/rost-1944179422.html
Путин сообщил о росте экономики России в прошлом году темпами выше мировых
Путин сообщил о росте экономики России в прошлом году темпами выше мировых - РИА Новости, 06.05.2024
Путин сообщил о росте экономики России в прошлом году темпами выше мировых
Экономика России в прошлом году росла темпами выше мировых, заявил президент России Владмиир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:58
2024-05-06T15:58
2024-05-06T16:06
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экономика России в прошлом году росла темпами выше мировых, заявил президент России Владмиир Путин."У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства, так называемые, "большой семерки", - сообщил Путин на встрече с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240506/agressiya-1944179178.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин сообщил о росте экономики России в прошлом году темпами выше мировых
Путин: экономика России в прошлом году росла темпами выше мировых