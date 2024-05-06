https://ria.ru/20240506/rf-1944099969.html
Планы Запада отправить военных на Украину требует особых мер, заявил Песков
Планы Запада отправить военных на Украину требует особых мер, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024
Планы Запада отправить военных на Украину требует особых мер, заявил Песков
Намерения Запада отправить военных на Украину - это новый виток эскалации, он беспрецедентный и требует особых мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:00
2024-05-06T12:00
2024-05-06T12:10
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россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Намерения Запада отправить военных на Украину - это новый виток эскалации, он беспрецедентный и требует особых мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер", - сказал Песков, говоря о намерениях Запада отправить военных на Украину.Генштаб по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240506/peskov-1944098419.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, франция, дмитрий песков
Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков
Планы Запада отправить военных на Украину требует особых мер, заявил Песков
Песков: высказывания Запада об отправке военных на Украину требует особых мер