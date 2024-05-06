Гладков предложил защитить промышленные объекты средствами РЭБ
Белгородский губернатор Гладков защитить промышленные объекты средствами РЭБ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть защиту РЭБом промышленных объектов и агропромышленных комплексов.
В понедельник глава Борисовского района Владимир Переверзев информировал, что дроны ВСУ атаковали автомобили с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье". По предварительным данным, 35 человек пострадали, в том числе двое детей. Шесть человек погибли.
"Мы видим, что враги изменили тактику, уже массированно начинают бить по мирным жителям. Никаких военных там нет, есть гражданские… Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом, по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях. Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам", - сказал Гладков во время совещания правительства.
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