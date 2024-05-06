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Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности - РИА Новости, 06.05.2024
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17:58 06.05.2024 (обновлено: 19:25 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/rakety-1944225749.html
Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности
Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности - РИА Новости, 06.05.2024
Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности
Москва, отвечая на недружественные шаги Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, заявили в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:58
2024-05-06T19:25
россия
сша
украина
нато
владимир путин
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москва, отвечая на недружественные шаги Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, заявили в МИД."В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", — подчеркнули в ведомстве.Там отметили, что в стремлении нарастить многоплановые угрозы России США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Затем Вашингтон целенаправленно разрушил это соглашение, а после сразу же активизировал разработку и испытания снарядов такого класса. Кроме того, Соединенные Штаты начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании необходимой инфраструктуры. Теперь американцы начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками", что указывает на то, что производство и обкатка этих вооружений идет полным ходом, пояснили в министерстве.&quot;Прямо заявляем, что, когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений&quot;, — подчеркнули там.В МИД также коснулись темы анонсированных ранее учений с нестратегическим ядерным оружием. Там отметили, что это мероприятие нужно рассматривать в контексте недавно прозвучавших воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий стран НАТО, направленных на усиление давления на Россию и создание дополнительных угроз ее безопасности. В частности, речь идет о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину военных из его страны и других государств — членов Североатлантического альянса. &quot;Более того, в западных СМИ появилась информация о том, что некоторое количество наемников из французского Иностранного легиона уже находится на Украине. Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав&quot;, — заявили в министерстве.Кроме того, как отметили в МИД, Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. Там уточнили, что именно эти самолеты долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО."Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", — добавили в МИД.В ведомстве выразили надежду, что запланированные в России учения остудят горячие головы в западных столицах, помогут осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков и удержат их как от пособничества киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямой вооруженный конфликт с Москвой.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.В начале июля 2019-го президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.
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россия, сша, украина, нато, владимир путин, вашингтон (штат), европа
Россия, США, Украина, НАТО, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Европа
Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности

Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система С-300В4
Зенитная ракетная система С-300В4 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная ракетная система С-300В4. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москва, отвечая на недружественные шаги Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, заявили в МИД.
«
"В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", — подчеркнули в ведомстве.
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Там отметили, что в стремлении нарастить многоплановые угрозы России США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Затем Вашингтон целенаправленно разрушил это соглашение, а после сразу же активизировал разработку и испытания снарядов такого класса. Кроме того, Соединенные Штаты начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании необходимой инфраструктуры.
Теперь американцы начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками", что указывает на то, что производство и обкатка этих вооружений идет полным ходом, пояснили в министерстве.
«

"Прямо заявляем, что, когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений", — подчеркнули там.

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В МИД также коснулись темы анонсированных ранее учений с нестратегическим ядерным оружием. Там отметили, что это мероприятие нужно рассматривать в контексте недавно прозвучавших воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий стран НАТО, направленных на усиление давления на Россию и создание дополнительных угроз ее безопасности. В частности, речь идет о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину военных из его страны и других государств — членов Североатлантического альянса.
«

"Более того, в западных СМИ появилась информация о том, что некоторое количество наемников из французского Иностранного легиона уже находится на Украине. Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав", — заявили в министерстве.

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Кроме того, как отметили в МИД, Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. Там уточнили, что именно эти самолеты долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.
«
"Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", — добавили в МИД.
В ведомстве выразили надежду, что запланированные в России учения остудят горячие головы в западных столицах, помогут осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков и удержат их как от пособничества киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямой вооруженный конфликт с Москвой.
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В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.
В начале июля 2019-го президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.
После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.
Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.
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