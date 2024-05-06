https://ria.ru/20240506/rafakh-1944052407.html

ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха, сообщили СМИ

ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024

ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха, сообщили СМИ

Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед планируемым наступлением, сообщает издание... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T07:48

2024-05-06T07:48

2024-05-06T08:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

оон

рафах (провинция)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926832694_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_a3feaf6001a0ebe2fd3eb6e31f65007f.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед планируемым наступлением, сообщает издание Times of Israel."Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы, перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа", - говорится в сообщении издания.Как отмечается, мирных жителей призывают перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юниса.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240430/operatsiya-1943151667.html

https://ria.ru/20240317/operatsiya-1933765885.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, оон, рафах (провинция), россия