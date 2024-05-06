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ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха, сообщили СМИ
ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха, сообщили СМИ
Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед планируемым наступлением, сообщает издание... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:48
2024-05-06T07:48
2024-05-06T08:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед планируемым наступлением, сообщает издание Times of Israel."Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы, перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа", - говорится в сообщении издания.Как отмечается, мирных жителей призывают перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юниса.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240430/operatsiya-1943151667.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, оон, рафах (провинция), россия
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, ООН, Рафах (провинция), Россия
ЦАХАЛ начал призывать палестинцев эвакуироваться из Рафаха, сообщили СМИ
Times of Israel: ЦАХАЛ начал призывать палестинцев к эвакуации из Рафаха