https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html

При ударе Израиля по Рафаху погибли 16 членов двух семей, сообщили СМИ

При ударе Израиля по Рафаху погибли 16 членов двух семей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024

При ударе Израиля по Рафаху погибли 16 членов двух семей, сообщили СМИ

Шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T03:18

2024-05-06T03:18

2024-05-06T03:18

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы. "Число погибших в Рафахе достигло 16", - сообщили агентству в экстренных службах, добавив, что погибли семь членов одной семьи и девять - другой. Медицинские источники подтвердили агентству информацию о двух ударах, заявив, что они наносились в двух разных местах города. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html

https://ria.ru/20240422/izrail-1941437321.html

https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас