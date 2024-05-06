При ударе Израиля по Рафаху погибли 16 членов двух семей, сообщили СМИ
AFP: при ударе ЦАХАЛ по Рафаху на юге Газы погибли 16 членов двух семей
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шестнадцать членов двух семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.
"Число погибших в Рафахе достигло 16", - сообщили агентству в экстренных службах, добавив, что погибли семь членов одной семьи и девять - другой.
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Медицинские источники подтвердили агентству информацию о двух ударах, заявив, что они наносились в двух разных местах города.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.