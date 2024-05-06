https://ria.ru/20240506/pvo-1944088800.html

Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО

Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО - РИА Новости, 06.05.2024

Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО

Бельгия решила участвовать в инициативе Германии по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, намерена поставлять боеприпасы к таким системам, сообщила... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:32

2024-05-06T11:32

2024-05-06T11:32

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бельгия

россия

людивин дедондер

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Бельгия решила участвовать в инициативе Германии по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, намерена поставлять боеприпасы к таким системам, сообщила глава минобороны королевства Людивин Дедондер перед началом в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС-Украина. "Мы решили использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине. На сегодняшний день пакет только военной помощи Бельгии Украине составляет 1,2 миллиарда евро. Мы приняли решение об участии в германской инициативе по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, через поставки боеприпасов с наших складов для противовоздушной обороны", - сказала министр журналистам. Она добавила, что Бельгия также поставляет Киеву материалы для подводных дронов, участвует в тренировочной миссии для украинских летчиков и техперсонала для истребителей F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240506/borrel-1944073080.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, бельгия, россия, людивин дедондер, сергей лавров, нато, евросоюз, f-16