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Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО - РИА Новости, 06.05.2024
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11:32 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pvo-1944088800.html
Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО
Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО - РИА Новости, 06.05.2024
Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО
Бельгия решила участвовать в инициативе Германии по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, намерена поставлять боеприпасы к таким системам, сообщила... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:32
2024-05-06T11:32
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Бельгия решила участвовать в инициативе Германии по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, намерена поставлять боеприпасы к таким системам, сообщила глава минобороны королевства Людивин Дедондер перед началом в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС-Украина. "Мы решили использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине. На сегодняшний день пакет только военной помощи Бельгии Украине составляет 1,2 миллиарда евро. Мы приняли решение об участии в германской инициативе по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, через поставки боеприпасов с наших складов для противовоздушной обороны", - сказала министр журналистам. Она добавила, что Бельгия также поставляет Киеву материалы для подводных дронов, участвует в тренировочной миссии для украинских летчиков и техперсонала для истребителей F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240506/borrel-1944073080.html
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в мире, украина, бельгия, россия, людивин дедондер, сергей лавров, нато, евросоюз, f-16
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Людивин Дедондер, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, F-16
Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО

Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет активов России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Бельгия решила участвовать в инициативе Германии по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, намерена поставлять боеприпасы к таким системам, сообщила глава минобороны королевства Людивин Дедондер перед началом в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС-Украина.
"Мы решили использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине. На сегодняшний день пакет только военной помощи Бельгии Украине составляет 1,2 миллиарда евро. Мы приняли решение об участии в германской инициативе по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, через поставки боеприпасов с наших складов для противовоздушной обороны", - сказала министр журналистам.
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Она добавила, что Бельгия также поставляет Киеву материалы для подводных дронов, участвует в тренировочной миссии для украинских летчиков и техперсонала для истребителей F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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