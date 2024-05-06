https://ria.ru/20240506/pvo-1944062304.html

Посол Германии анонсировал передачу Украине дополнительных систем ЗРК

Посол Германии анонсировал передачу Украине дополнительных систем ЗРК - РИА Новости, 06.05.2024

Посол Германии анонсировал передачу Украине дополнительных систем ЗРК

Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot, IRIS-Е и новых систем... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:37

2024-05-06T09:37

2024-05-06T09:37

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot, IRIS-Е и новых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная военная администрация. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что страна приняла решение поставить Украине еще одну систему Patriot. Ранее Берлин передал Киеву две такие системы. "Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато