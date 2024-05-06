https://ria.ru/20240506/putin-1944188808.html
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм - РИА Новости, 06.05.2024
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:24
2024-05-06T16:24
2024-05-06T17:12
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг. "Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20231108/putin-1908246968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм
Путин поблагодарил Мишустина за профессионализм и понимание ответственности
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг.
"Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.