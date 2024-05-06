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Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм - РИА Новости, 06.05.2024
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16:24 06.05.2024 (обновлено: 17:12 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/putin-1944188808.html
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм - РИА Новости, 06.05.2024
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:24
2024-05-06T17:12
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг. "Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20231108/putin-1908246968.html
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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм

Путин поблагодарил Мишустина за профессионализм и понимание ответственности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ. 6 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ. 6 мая 2024
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг.
"Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин пообщался с Мишустиным
8 ноября 2023, 19:19
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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