https://ria.ru/20240506/putin-1944188808.html

Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм

Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм - РИА Новости, 06.05.2024

Путин поблагодарил Мишустина и правительство за профессионализм

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:24

2024-05-06T16:24

2024-05-06T17:12

политика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и кабмин за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг. "Хочу еще раз поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина, всех вас, уважаемые коллеги, за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20231108/putin-1908246968.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, михаил мишустин