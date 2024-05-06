https://ria.ru/20240506/putin-1944187253.html
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин
По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:20
2024-05-06T16:20
2024-05-06T17:21
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин. "По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития", - заявил Путин на встрече с правительством.
https://ria.ru/20231108/putin-1908246968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин
Путин: по всем направлениям работы правительства достигнуты весомые результаты
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин.
"По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития", - заявил Путин на встрече с правительством.