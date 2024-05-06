https://ria.ru/20240506/putin-1944187253.html

Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин

Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024

Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин

По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:20

2024-05-06T16:20

2024-05-06T17:21

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин. "По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития", - заявил Путин на встрече с правительством.

https://ria.ru/20231108/putin-1908246968.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика