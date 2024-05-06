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Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
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16:20 06.05.2024 (обновлено: 17:21 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/putin-1944187253.html
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин
По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:20
2024-05-06T17:21
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин. "По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития", - заявил Путин на встрече с правительством.
https://ria.ru/20231108/putin-1908246968.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Правительство набрало хороший темп работы, заявил Путин

Путин: по всем направлениям работы правительства достигнуты весомые результаты

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ. 6 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ. 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По всем направлениям работы кабмина достигнуты весомые результаты, набран хороший темп развития, заявил президент России Владимир Путин.
"По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития", - заявил Путин на встрече с правительством.
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