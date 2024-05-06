https://ria.ru/20240506/putin-1944186201.html
Путин уверен, что власти многое сделают в интересах народа
Путин уверен, что власти многое сделают в интересах народа - РИА Новости, 06.05.2024
Путин уверен, что власти многое сделают в интересах народа
Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином выразил надежду, что еще многое будет сделано во имя России и ее народа. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:16
2024-05-06T16:16
2024-05-06T16:21
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином выразил надежду, что еще многое будет сделано во имя России и ее народа.Глава государства в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином, поблагодарил его за проделанную работу."Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы еще многое сделаем во имя России и ее народа. Спасибо вам большое, всего доброго, до встречи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин уверен, что власти многое сделают в интересах народа
Путин уверен, что власти многое сделают в интересах российского народа