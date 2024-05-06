https://ria.ru/20240506/putin-1944183958.html
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина - РИА Новости, 06.05.2024
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
Работа кабинета министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина была напряженной и плодотворной, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:11
2024-05-06T16:11
2024-05-06T16:24
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Работа кабинета министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина была напряженной и плодотворной, считает президент РФ Владимир Путин."Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу", - сказал Путин на встрече с кабинетом министров в доме правительства РФ.
https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
Путин: работа правительства под руководством Мишустина была плодотворной