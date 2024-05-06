https://ria.ru/20240506/putin-1944183958.html

Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина

Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина - РИА Новости, 06.05.2024

Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина

Работа кабинета министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина была напряженной и плодотворной, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:11

2024-05-06T16:11

2024-05-06T16:24

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Работа кабинета министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина была напряженной и плодотворной, считает президент РФ Владимир Путин."Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу", - сказал Путин на встрече с кабинетом министров в доме правительства РФ.

https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия