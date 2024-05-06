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Путин отметил работу правительства по внедрению цифры - РИА Новости, 06.05.2024
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16:08 06.05.2024 (обновлено: 16:16 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/putin-1944182630.html
Путин отметил работу правительства по внедрению цифры
Путин отметил работу правительства по внедрению цифры - РИА Новости, 06.05.2024
Путин отметил работу правительства по внедрению цифры
Президент России Владимир Путин отметил работу правительства РФ текущего состава по внедрению цифровых технологий управления. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:08
2024-05-06T16:16
владимир путин
технологии
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу правительства РФ текущего состава по внедрению цифровых технологий управления."Отдельно отмечу системную работу правительства по внедрению современных подходов цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на качественно новый уровень процент отраслевой и межведомственной координации", - сказал Путин во время встречи с правительством РФ.Он подчеркнул, что необходимо и дальше планомерно повышать качество и доступность государственных услуг для граждан, улучшать деловой инвестиционный климат - это чрезвычайно важно для конечного общего результата.
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владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Путин отметил работу правительства по внедрению цифры

Путин отметил работу правительства по внедрению цифровых технологий управления

Владимир Путин встречается с членами кабинета министров в Дом правительства
 Владимир Путин встречается с членами кабинета министров в Дом правительства
Владимир Путин встречается с членами кабинета министров в Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу правительства РФ текущего состава по внедрению цифровых технологий управления.
"Отдельно отмечу системную работу правительства по внедрению современных подходов цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на качественно новый уровень процент отраслевой и межведомственной координации", - сказал Путин во время встречи с правительством РФ.
Он подчеркнул, что необходимо и дальше планомерно повышать качество и доступность государственных услуг для граждан, улучшать деловой инвестиционный климат - это чрезвычайно важно для конечного общего результата.
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