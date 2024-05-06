https://ria.ru/20240506/putin-1944182630.html

Путин отметил работу правительства по внедрению цифры

Путин отметил работу правительства по внедрению цифры - РИА Новости, 06.05.2024

Путин отметил работу правительства по внедрению цифры

Президент России Владимир Путин отметил работу правительства РФ текущего состава по внедрению цифровых технологий управления. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:08

2024-05-06T16:08

2024-05-06T16:16

владимир путин

технологии

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу правительства РФ текущего состава по внедрению цифровых технологий управления."Отдельно отмечу системную работу правительства по внедрению современных подходов цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на качественно новый уровень процент отраслевой и межведомственной координации", - сказал Путин во время встречи с правительством РФ.Он подчеркнул, что необходимо и дальше планомерно повышать качество и доступность государственных услуг для граждан, улучшать деловой инвестиционный климат - это чрезвычайно важно для конечного общего результата.

https://ria.ru/20240506/kabminom-1944184428.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, технологии, россия