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Путин поблагодарил правительство за совместную работу - РИА Новости, 06.05.2024
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15:52 06.05.2024 (обновлено: 16:50 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/putin-1944177778.html
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Путин поблагодарил правительство за совместную работу - РИА Новости, 06.05.2024
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Владимир Путин за день до своей инаугурации приехал в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за работу. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:52
2024-05-06T16:50
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин за день до своей инаугурации приехал в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за работу."Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет", — сказал президент.Он напомнил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией, ставшей сложным испытанием, которое удалось пройти достойно.В 2022 году России пришлось принять экстраординарные меры для защиты жителей Донбасса, над которыми Киев издевался восемь лет, продолжил Путин. Москва убедилась, что проблему не удается решить мирными средствами.Он отметил, что люди, живущие в воссоединившихся с Россией регионах, всегда считали ее исторической родиной, а она считала этих людей своими.Против Москвы после начала спецоперации развернули экономическую агрессию — хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но не удалось, напомнил президент.&quot;У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой &quot;Большой семерки&quot;, — сообщил Путин.В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции мобилизовали членов правительства. Он также поблагодарил президента за внимание и доверие.Путин подчеркнул, что в целом при нынешнем кабинете Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала. По всем направлениям работы удалось достичь весомых результатов и набрать хороший темп развития."Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается", — сказал президент.Он напомнил, что формирование нового правительства пройдет в ближайшее время, и поручил сделать все необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не возникало. Во вторник, 7 мая, после инаугурации избранного главы государства правительство по закону сложит свои полномочия, его члены перейдут в статус исполняющих обязанности. Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным работал с 16 января 2020 года.
https://ria.ru/20240504/gosduma-1943819264.html
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Путин на встрече с членами правительства
Путин на встрече с членами правительства
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владимир путин, политика
Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу

Путин поблагодарил кабинет министров за совместную работу

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин за день до своей инаугурации приехал в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за работу.
"Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет", — сказал президент.
Он напомнил, что деятельность нынешнего состава правительства начиналась в условиях борьбы с пандемией, ставшей сложным испытанием, которое удалось пройти достойно.
В 2022 году России пришлось принять экстраординарные меры для защиты жителей Донбасса, над которыми Киев издевался восемь лет, продолжил Путин. Москва убедилась, что проблему не удается решить мирными средствами.
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Он отметил, что люди, живущие в воссоединившихся с Россией регионах, всегда считали ее исторической родиной, а она считала этих людей своими.
Против Москвы после начала спецоперации развернули экономическую агрессию — хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но не удалось, напомнил президент.
«

"У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой "Большой семерки", — сообщил Путин.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции мобилизовали членов правительства. Он также поблагодарил президента за внимание и доверие.
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Путин подчеркнул, что в целом при нынешнем кабинете Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала. По всем направлениям работы удалось достичь весомых результатов и набрать хороший темп развития.
«
"Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается", — сказал президент.
Он напомнил, что формирование нового правительства пройдет в ближайшее время, и поручил сделать все необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не возникало.
Во вторник, 7 мая, после инаугурации избранного главы государства правительство по закону сложит свои полномочия, его члены перейдут в статус исполняющих обязанности. Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным работал с 16 января 2020 года.
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