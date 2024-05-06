https://ria.ru/20240506/putin-1944106197.html

Россияне оценили способность Путина обеспечить стабильность в стране

Россияне оценили способность Путина обеспечить стабильность в стране - РИА Новости, 06.05.2024

Россияне оценили способность Путина обеспечить стабильность в стране

Уверенность россиян в том, что президент Владимир Путин сможет обеспечить стабильность в России, достигла двухлетнего максимума и составила 80%, еще 79%... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:26

2024-05-06T12:26

2024-05-06T13:52

общество

россия

владимир путин

валерий федоров

вциом

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Уверенность россиян в том, что президент Владимир Путин сможет обеспечить стабильность в России, достигла двухлетнего максимума и составила 80%, еще 79% уверены, что глава РФ сможет обеспечить и развитие страны, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "В ходе последнего (мартовского) замера оба показателя достигли двухлетнего максимума: 80% считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% - развитие страны", - говорится в исследовании. Отрицают способность главы государства дать России стабильность 13%, развитие - 15%. Аналогичный опрос ВЦИОМ проводил в январе 2022 года. Тогда с тем, что Путин сможет обеспечить стабильность и развитие, согласились 67% и 64% соответственно. Согласно результатам опроса, большая часть опрошенных (76%) сегодня уверены, что у Путина есть план действий по улучшению экономической ситуации в стране, 14% убеждены, что никакого плана нет, каждый десятый затруднился с ответом. Кроме того, 81% россиян скорее согласны с утверждением, что Путин неидеальный политик, но он лучше других подходит в настоящее время на роль президента России. Альтернативной точки зрения придерживается 14% опрошенных, 5% затруднились с ответом. "Владимир Путин на протяжении многих лет остается не только руководителем России, но и самым популярным политиком национального масштаба. С началом СВО его рейтинг существенно вырос и с тех пор сохраняется на высоком уровне. По всем важнейшим для людей аспектам оценки политического образа Путин имеет сверхпозитивные значения", - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Телефонный опрос ВЦИОМ-Спутник проводился 11 и 25 марта, в нем участвовало 1600 россиян. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://rsport.ria.ru/20240506/putin-1944057378.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930141471.html

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общество, россия, владимир путин, валерий федоров, вциом