https://ria.ru/20240506/putin-1944098568.html

Путин проведет заключительную встречу с правительством

Путин проведет заключительную встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024

Путин проведет заключительную встречу с правительством

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:55

2024-05-06T11:55

2024-05-06T11:55

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Начинаем очередную важную рабочую неделю... Путин в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, да и завтрашняя инаугурация требует подготовки. Но в середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства", - сказал Песков. Он добавил, что это будет заключительная встреча с действующим правительством. "Собственно, поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, они все переходят в статус и.о., собственно, это вот такая заключительная встреча нынешней итерации кабинета, такое некое краткое подведение итогов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html

https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков