https://ria.ru/20240506/putin-1944098568.html
Путин проведет заключительную встречу с правительством
Путин проведет заключительную встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024
Путин проведет заключительную встречу с правительством
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:55
2024-05-06T11:55
2024-05-06T11:55
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Начинаем очередную важную рабочую неделю... Путин в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, да и завтрашняя инаугурация требует подготовки. Но в середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства", - сказал Песков. Он добавил, что это будет заключительная встреча с действующим правительством. "Собственно, поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, они все переходят в статус и.о., собственно, это вот такая заключительная встреча нынешней итерации кабинета, такое некое краткое подведение итогов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html
https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет заключительную встречу с правительством
Путин проведет заключительную встречу с правительством в преддверии инаугурации
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Начинаем очередную важную рабочую неделю... Путин в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, да и завтрашняя инаугурация требует подготовки. Но в середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства", - сказал Песков.
Он добавил, что это будет заключительная встреча с действующим правительством.
"Собственно, поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, они все переходят в статус и.о., собственно, это вот такая заключительная встреча нынешней итерации кабинета, такое некое краткое подведение итогов", - сказал Песков.