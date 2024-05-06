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Путин проведет заключительную встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024
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11:55 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/putin-1944098568.html
Путин проведет заключительную встречу с правительством
Путин проведет заключительную встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024
Путин проведет заключительную встречу с правительством
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:55
2024-05-06T11:55
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Начинаем очередную важную рабочую неделю... Путин в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, да и завтрашняя инаугурация требует подготовки. Но в середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства", - сказал Песков. Он добавил, что это будет заключительная встреча с действующим правительством. "Собственно, поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, они все переходят в статус и.о., собственно, это вот такая заключительная встреча нынешней итерации кабинета, такое некое краткое подведение итогов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет заключительную встречу с правительством

Путин проведет заключительную встречу с правительством в преддверии инаугурации

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Начинаем очередную важную рабочую неделю... Путин в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний, да и завтрашняя инаугурация требует подготовки. Но в середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства", - сказал Песков.
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Он добавил, что это будет заключительная встреча с действующим правительством.
"Собственно, поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, они все переходят в статус и.о., собственно, это вот такая заключительная встреча нынешней итерации кабинета, такое некое краткое подведение итогов", - сказал Песков.
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