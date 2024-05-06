https://ria.ru/20240506/pustyni-1944203151.html
В Оптиной пустыни откроют "тропу покаяния"
В Оптиной пустыни откроют "тропу покаяния" - РИА Новости, 06.05.2024
В Оптиной пустыни откроют "тропу покаяния"
В рамках дней Достоевского в Оптиной пустыни (монастырь в Козельске Калужской области) в 2024 году будет открыта для посещения "тропа покаяния", по которой в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:53
2024-05-06T16:53
2024-05-06T16:53
религия
козельск
калужская область
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федор достоевский
амвросий оптинский (александр гренков)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В рамках дней Достоевского в Оптиной пустыни (монастырь в Козельске Калужской области) в 2024 году будет открыта для посещения "тропа покаяния", по которой в скит оптинских старцев проходили великие русские писатели, рассказал наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев)."Наверное, в этом году будет открыта тропа покаяния, по которой проходили наши великие писатели, знаменитые личности, к старцам в скит", - сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".В рамках дней Достоевского, сказал он, при монастыре в палаточном лагере впервые соберутся также студенты из России и зарубежья, которые будут знакомиться с ценностями и историей Оптиной пустыни.Дни Достоевского в Оптиной пустыни пройдут с 12 по 14 июля.Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви.Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html
https://ria.ru/20240506/kozlov-1943759248.html
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козельск, калужская область, россия, федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков), русская православная церковь, религия
Религия, Козельск, Калужская область, Россия, Федор Достоевский, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Русская православная церковь, Религия
В Оптиной пустыни откроют "тропу покаяния"
Наместник Оптиной пустыни: в обители откроют "тропу покаяния" великих писателей