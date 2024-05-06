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Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов - РИА Новости, 06.05.2024
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в понедельник возобновит очные занятия, прерванные из-за протестов пропалестинских студентов. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:46
2024-05-06T11:46
2024-05-06T11:46
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в понедельник возобновит очные занятия, прерванные из-за протестов пропалестинских студентов. На прошлой неделе в ходе пропалестинских протестов на территории UCLA произошли столкновения. Университет сообщил, что работа кампуса будет ограничена, а очные занятия должны проводиться в дистанционном формате. В четверг полиция "зачистила" лагерь протестующих перед университетом. "Очные занятия, работа и мероприятия возобновятся с завтрашнего дня, понедельника, 6 мая…", - говорится в заявлении на сайте университета. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
https://ria.ru/20230705/ssha-1882271289.html
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в мире, сша, лос-анджелес, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Лос-Анджелес, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов
В Лос-Анджелесе университет возобновил очные занятия, прерванные из-за протестов