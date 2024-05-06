https://ria.ru/20240506/protesty-1944096041.html

Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов

Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов - РИА Новости, 06.05.2024

Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в понедельник возобновит очные занятия, прерванные из-за протестов пропалестинских студентов. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:46

2024-05-06T11:46

2024-05-06T11:46

в мире

сша

лос-анджелес

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891327729_0:0:2512:1414_1920x0_80_0_0_42f7b612d46cb11a602a58da058e20cc.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в понедельник возобновит очные занятия, прерванные из-за протестов пропалестинских студентов. На прошлой неделе в ходе пропалестинских протестов на территории UCLA произошли столкновения. Университет сообщил, что работа кампуса будет ограничена, а очные занятия должны проводиться в дистанционном формате. В четверг полиция "зачистила" лагерь протестующих перед университетом. "Очные занятия, работа и мероприятия возобновятся с завтрашнего дня, понедельника, 6 мая…", - говорится в заявлении на сайте университета. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

https://ria.ru/20230705/ssha-1882271289.html

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

сша

лос-анджелес

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лос-анджелес, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году