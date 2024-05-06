Рейтинг@Mail.ru
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/protesty-1944096041.html
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов - РИА Новости, 06.05.2024
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в понедельник возобновит очные занятия, прерванные из-за протестов пропалестинских студентов. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:46
2024-05-06T11:46
в мире
сша
лос-анджелес
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891327729_0:0:2512:1414_1920x0_80_0_0_42f7b612d46cb11a602a58da058e20cc.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в понедельник возобновит очные занятия, прерванные из-за протестов пропалестинских студентов. На прошлой неделе в ходе пропалестинских протестов на территории UCLA произошли столкновения. Университет сообщил, что работа кампуса будет ограничена, а очные занятия должны проводиться в дистанционном формате. В четверг полиция "зачистила" лагерь протестующих перед университетом. "Очные занятия, работа и мероприятия возобновятся с завтрашнего дня, понедельника, 6 мая…", - говорится в заявлении на сайте университета. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
https://ria.ru/20230705/ssha-1882271289.html
https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html
сша
лос-анджелес
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891327729_545:0:2496:1463_1920x0_80_0_0_07e3d0b054b6e99a5eff67b2bbfd31a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лос-анджелес, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Лос-Анджелес, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Университет в Лос-Анджелесе возобновил очные занятия после протестов

В Лос-Анджелесе университет возобновил очные занятия, прерванные из-за протестов

© PETER GERBERПолицейские в США
Полицейские в США
© PETER GERBER
Полицейские в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в понедельник возобновит очные занятия, прерванные из-за протестов пропалестинских студентов.
На прошлой неделе в ходе пропалестинских протестов на территории UCLA произошли столкновения. Университет сообщил, что работа кампуса будет ограничена, а очные занятия должны проводиться в дистанционном формате. В четверг полиция "зачистила" лагерь протестующих перед университетом.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Аргентинский аналитик обвинил США в лицемерии при защите свободы слова
5 июля 2023, 01:39
«
"Очные занятия, работа и мероприятия возобновятся с завтрашнего дня, понедельника, 6 мая…", - говорится в заявлении на сайте университета.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Полицейский в Техасе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся
25 апреля, 07:54
 
В миреСШАЛос-АнджелесИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала