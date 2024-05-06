https://ria.ru/20240506/proryv-1944046016.html
Бросок до Днепра. На Западе забили тревогу из-за российского прорыва
Бросок до Днепра. На Западе забили тревогу из-за российского прорыва - РИА Новости, 06.05.2024
Бросок до Днепра. На Западе забили тревогу из-за российского прорыва
Прорыв российской армии в районе села Очеретино в ДНР может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ, Москва "намерена вести войска к реке Днепр",... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T05:12
2024-05-06T05:12
2024-05-06T05:12
специальная военная операция на украине
россия
алексей журавлев
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
днепр (река)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прорыв российской армии в районе села Очеретино в ДНР может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ, Москва "намерена вести войска к реке Днепр", говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano."<…> Ситуация на фронте для Киева складывается неблагоприятная. Русские непрерывно наступают и прорвали украинскую линию обороны на нескольких участках, где не хватает боеприпасов и, главным образом, солдат", — отмечает издание.Последняя брешь в обороне ВСУ расположена в районе Очеретино, успешное продвижение российских войск на данном участке может вызвать эффект домино и еще больше поспособствовать развитию наступления, пишет газета."В общем, катастрофические события в Очеретино разворачиваются самым драматическим (для Киева) образом. Керамик и Новокалиново взяты. Украинские солдаты бегут или сдаются в плен. Архангельское, расположенное на равнине, скорее всего, уже обречено", — говорится в статье.Занятие оставшихся в районе высот российскими войсками приведет к дальнейшим прорывам украинской линии обороны, что позволит ВС России начать выход на развязку трассы, которая ведет к подконтрольной Киеву Константиновку."Полный успех оперативного плана Кремля с прорывом на северо-запад взорвет всю ситуацию на фронте и может вызвать эффект домино, остановить который Киеву будет очень проблематично. У украинских войск больше нет резервов в виде личного состава. В этих условиях ценность предлагаемой Западом помощи в виде вооружения пересматривается в отрицательную сторону по ряду причин", — отмечает IL Fatto Quotidiano.Одна из главных таких причин — помощь рассчитана на удержание статичной обороны, если она будет прорвана, то сразу остро встанут вопросы: где размещать склады боеприпасов и как выстраивать логистику. Как пишет издание, в ближайшие недели Россия, как представляется, получит значительное тактическое и стратегическое преимущество."Чем лучше погода, способствующая упрочнению почвы, тем проще российской армии маневрировать, в отличие от украинской, и продвигаться на запад. Целью Кремля, вероятно, является занятие части украинской территории к востоку от Днепра, чтобы обеспечить себе минимальную стратегическую подушку в защите от стран НАТО", — предполагает IL Fatto Quotidiano.Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР. Данный маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944037019.html
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россия, алексей журавлев , вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Днепр (река)
Бросок до Днепра. На Западе забили тревогу из-за российского прорыва
IL Fatto Quotidiano: прорыв в Очеретино может вызвать эффект домино для ВСУ
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости.
Прорыв российской армии в районе села Очеретино в ДНР может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ, Москва "намерена вести войска к реке Днепр", говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano
.
"<…> Ситуация на фронте для Киева складывается неблагоприятная. Русские непрерывно наступают и прорвали украинскую линию обороны на нескольких участках, где не хватает боеприпасов и, главным образом, солдат", — отмечает издание.
Последняя брешь в обороне ВСУ расположена в районе Очеретино, успешное продвижение российских войск на данном участке может вызвать эффект домино и еще больше поспособствовать развитию наступления, пишет газета.
"В общем, катастрофические события в Очеретино разворачиваются самым драматическим (для Киева) образом. Керамик и Новокалиново взяты. Украинские солдаты бегут или сдаются в плен. Архангельское, расположенное на равнине, скорее всего, уже обречено", — говорится в статье.
Занятие оставшихся в районе высот российскими войсками приведет к дальнейшим прорывам украинской линии обороны, что позволит ВС России начать выход на развязку трассы, которая ведет к подконтрольной Киеву Константиновку
.
"Полный успех оперативного плана Кремля с прорывом на северо-запад взорвет всю ситуацию на фронте и может вызвать эффект домино, остановить который Киеву будет очень проблематично. У украинских войск больше нет резервов в виде личного состава. В этих условиях ценность предлагаемой Западом помощи в виде вооружения пересматривается в отрицательную сторону по ряду причин", — отмечает IL Fatto Quotidiano.
Одна из главных таких причин — помощь рассчитана на удержание статичной обороны, если она будет прорвана, то сразу остро встанут вопросы: где размещать склады боеприпасов и как выстраивать логистику. Как пишет издание, в ближайшие недели Россия, как представляется, получит значительное тактическое и стратегическое преимущество.
"Чем лучше погода, способствующая упрочнению почвы, тем проще российской армии маневрировать, в отличие от украинской, и продвигаться на запад. Целью Кремля, вероятно, является занятие части украинской территории к востоку от Днепра, чтобы обеспечить себе минимальную стратегическую подушку в защите от стран НАТО
", — предполагает IL Fatto Quotidiano.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР. Данный маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>