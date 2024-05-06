https://ria.ru/20240506/premer-1944129404.html

Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме

Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.05.2024

Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме

Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат ГД Александр Мажуга. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:45

2024-05-06T13:45

2024-05-06T13:47

политика

госдума рф

александр мажуга

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат ГД Александр Мажуга."10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", - написал он в своем Telegram-канале.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.

https://ria.ru/20240503/kandidat-1943772177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, госдума рф, александр мажуга, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024