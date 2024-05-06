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Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.05.2024
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13:45 06.05.2024 (обновлено: 13:47 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/premer-1944129404.html
Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме
Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.05.2024
Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме
Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат ГД Александр Мажуга. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:45
2024-05-06T13:47
политика
госдума рф
александр мажуга
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат ГД Александр Мажуга."10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", - написал он в своем Telegram-канале.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.
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политика, госдума рф, александр мажуга, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Госдума РФ, Александр Мажуга, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме

Депутат Мажуга: кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании 10 мая

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат ГД Александр Мажуга.
"10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", - написал он в своем Telegram-канале.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Кандидат на пост председателя правительства встретится с депутатами ЛДПР
3 мая, 21:06
 
ПолитикаГосдума РФАлександр МажугаВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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