Кандидатуру премьера утвердят 10 мая, заявили в Госдуме
Депутат Мажуга: кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании 10 мая
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил депутат ГД Александр Мажуга.
"10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства", - написал он в своем Telegram-канале.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.