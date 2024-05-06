https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html

Посол Франции покинул МИД России

Посол Франции покинул МИД России - РИА Новости, 06.05.2024

Посол Франции покинул МИД России

Посол Франции в России Пьер Леви покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:42

2024-05-06T15:42

2024-05-06T15:53

пьер леви

франция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.

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пьер леви, франция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика