Рейтинг@Mail.ru
Посол Франции покинул МИД России - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 06.05.2024 (обновлено: 15:53 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html
Посол Франции покинул МИД России
Посол Франции покинул МИД России - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Франции покинул МИД России
Посол Франции в России Пьер Леви покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:42
2024-05-06T15:53
пьер леви
франция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944177884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8de649092abfaf8150a2c00fca05c3a3.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.
https://ria.ru/20240506/posol-1944160518.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944177884_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_742381c6179717ce010451654fc3660c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пьер леви, франция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Пьер Леви, Франция, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Посол Франции покинул МИД России

Посол Франции покинул покинул здание МИД России, где провел около 40 минут

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол Франции в России Пьер Леви покидает здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024
Посол Франции в России Пьер Леви покидает здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол Франции в России Пьер Леви покидает здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.
На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Посол Британии покинул здание МИД
Вчера, 15:06
 
Пьер ЛевиФранцияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала