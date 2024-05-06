https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html
Посол Франции покинул МИД России
Посол Франции покинул МИД России - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Франции покинул МИД России
Посол Франции в России Пьер Леви покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:42
2024-05-06T15:42
2024-05-06T15:53
пьер леви
франция
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.
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пьер леви, франция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Пьер Леви, Франция, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Посол Франции покинул МИД России
Посол Франции покинул покинул здание МИД России, где провел около 40 минут