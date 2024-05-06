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МИД вызвал послов Британии и Франции - РИА Новости, 06.05.2024
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15:14 06.05.2024 (обновлено: 15:44 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/posol-1944163206.html
МИД вызвал послов Британии и Франции
МИД вызвал послов Британии и Франции - РИА Новости, 06.05.2024
МИД вызвал послов Британии и Франции
В МИД России вызвали послов Британии и Франции Найджела Кейси и Пьера Леви, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:14
2024-05-06T15:44
франция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
найджел кейси
пьер леви
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В МИД России вызвали послов Британии и Франции Найджела Кейси и Пьера Леви, сообщил корреспондент РИА Новости.Первым на Смоленскую площадь прибыл британский дипломат. Он провел в министерстве около тридцати минут, на вопросы прессы отвечать не стал.Вскоре здание покинул французский дипломат, проведя там около 40 минут, с журналистами общаться также отказался.На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность украинских ударов по территории России британским оружием.В Кремле назвали заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944103239.html
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франция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, найджел кейси, пьер леви, эммануэль макрон, украина, в мире
Франция, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Найджел Кейси, Пьер Леви, Эммануэль Макрон, Украина, В мире
МИД вызвал послов Британии и Франции

В МИД России вызвали послов Британии и Франции Найджела Кейси и Пьера Леви

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В МИД России вызвали послов Британии и Франции Найджела Кейси и Пьера Леви, сообщил корреспондент РИА Новости.
Первым на Смоленскую площадь прибыл британский дипломат. Он провел в министерстве около тридцати минут, на вопросы прессы отвечать не стал.
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Вскоре здание покинул французский дипломат, проведя там около 40 минут, с журналистами общаться также отказался.
На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность украинских ударов по территории России британским оружием.
В Кремле назвали заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.
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