https://ria.ru/20240506/posol-1944163206.html

МИД вызвал послов Британии и Франции

МИД вызвал послов Британии и Франции - РИА Новости, 06.05.2024

МИД вызвал послов Британии и Франции

В МИД России вызвали послов Британии и Франции Найджела Кейси и Пьера Леви, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:14

2024-05-06T15:14

2024-05-06T15:44

франция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

найджел кейси

пьер леви

эммануэль макрон

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В МИД России вызвали послов Британии и Франции Найджела Кейси и Пьера Леви, сообщил корреспондент РИА Новости.Первым на Смоленскую площадь прибыл британский дипломат. Он провел в министерстве около тридцати минут, на вопросы прессы отвечать не стал.Вскоре здание покинул французский дипломат, проведя там около 40 минут, с журналистами общаться также отказался.На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность украинских ударов по территории России британским оружием.В Кремле назвали заявления западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944103239.html

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html

франция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, найджел кейси, пьер леви, эммануэль макрон, украина, в мире