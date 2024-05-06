https://ria.ru/20240506/posol-1944160518.html

Посол Британии покинул здание МИД

Посол Британии покинул здание МИД - РИА Новости, 06.05.2024

Посол Британии покинул здание МИД

Посол Британии в России Найджел Кейси покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:06

2024-05-06T15:06

2024-05-06T15:51

в мире

россия

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733852_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_a6cb04fdfee8b37cac351535cc061df9.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посол Британии в России Найджел Кейси покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости.На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.

https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)