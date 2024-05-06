https://ria.ru/20240506/posol-1944160518.html
Посол Британии покинул здание МИД
Посол Британии покинул здание МИД - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Британии покинул здание МИД
Посол Британии в России Найджел Кейси покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:06
2024-05-06T15:06
2024-05-06T15:51
в мире
россия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посол Британии в России Найджел Кейси покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости.На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.
https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Британии покинул здание МИД
Посол Британии покинул здание МИД, где провел около получаса