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Посол Британии покинул здание МИД - РИА Новости, 06.05.2024
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15:06 06.05.2024 (обновлено: 15:51 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/posol-1944160518.html
Посол Британии покинул здание МИД
Посол Британии покинул здание МИД - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Британии покинул здание МИД
Посол Британии в России Найджел Кейси покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:06
2024-05-06T15:51
в мире
россия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посол Британии в России Найджел Кейси покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости.На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.
https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html
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в мире, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Британии покинул здание МИД

Посол Британии покинул здание МИД, где провел около получаса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посол Британии в России Найджел Кейси покинул МИД РФ в понедельник, проведя там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости.
На вопросы журналистов дипломат отвечать отказался.
Посол Франции в России Пьер Леви покидает здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Посол Франции покинул МИД России
Вчера, 15:42
 
В миреРоссияВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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