https://ria.ru/20240506/posol-1944121854.html
Посла Британии вызвали в МИД России
Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 06.05.2024
Посла Британии вызвали в МИД России
Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в понедельник в МИД России, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:21
2024-05-06T13:21
2024-05-06T13:28
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в понедельник в МИД России, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Посол Великобритании вызван в МИД России", - сказали в министерстве, не уточнив причину.
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россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика
Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Политика
Посла Британии вызвали в МИД России
Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД России