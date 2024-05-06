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Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 06.05.2024
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13:21 06.05.2024 (обновлено: 13:28 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/posol-1944121854.html
Посла Британии вызвали в МИД России
Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 06.05.2024
Посла Британии вызвали в МИД России
Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в понедельник в МИД России, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:21
2024-05-06T13:28
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в понедельник в МИД России, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Посол Великобритании вызван в МИД России", - сказали в министерстве, не уточнив причину.
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россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика
Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Политика
Посла Британии вызвали в МИД России

Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в понедельник в МИД России, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Посол Великобритании вызван в МИД России", - сказали в министерстве, не уточнив причину.
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