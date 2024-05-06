https://ria.ru/20240506/posol-1944121854.html

Посла Британии вызвали в МИД России

Посла Британии вызвали в МИД России - РИА Новости, 06.05.2024

Посла Британии вызвали в МИД России

Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в понедельник в МИД России, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:21

2024-05-06T13:21

2024-05-06T13:28

россия

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси вызван в понедельник в МИД России, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Посол Великобритании вызван в МИД России", - сказали в министерстве, не уточнив причину.

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россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика