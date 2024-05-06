https://ria.ru/20240506/polsha-1944138712.html

Польша не будет посылать войска на Украину

Польша не будет посылать войска на Украину - РИА Новости, 06.05.2024

Польша не будет посылать войска на Украину

Польша не готовится и не будет высылать свои войска на Украину, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:07

2024-05-06T14:07

2024-05-06T14:22

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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Польша не готовится и не будет высылать свои войска на Украину, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш."Такую концепцию (направления на Украину войск) представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш.При этом он добавил, что Польша продолжит оказывать Украине военную помощь, в частности, обучая личный состав украинской армии и поставляя вооружение."Мы будем помогать Украине обучая украинских солдат у нас в стране, поставляя технику, участвуя в коалициях помощи Украине", - сказал польский министр.Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть".Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.На прошлой неделе агентство Рейтер опубликовало сообщение, в котором говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html

https://ria.ru/20240506/pvo-1944088800.html

https://ria.ru/20240506/kunnas-1944103067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, украина