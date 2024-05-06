https://ria.ru/20240506/polsha-1944136625.html

Посол Польши не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина

Посол Польши не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024

Посол Польши не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил журналистам министр иностранных дел... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:59

2024-05-06T13:59

2024-05-06T14:14

польша

россия

владимир путин

радослав сикорский

вячеслав тимченко

политика

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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.Глава комитета Совета Федерации России по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.В понедельник Сикорскому был задан вопрос, "будет ли присутствовать польский посол на инаугурации Владимира Путина". "Нет. Не будет", - ответил министр.

https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944098908.html

польша

россия

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польша, россия, владимир путин, радослав сикорский, вячеслав тимченко, политика