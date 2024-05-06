https://ria.ru/20240506/polsha-1944136625.html
Посол Польши не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина
Посол Польши не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Польши не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил журналистам министр иностранных дел... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:59
2024-05-06T13:59
2024-05-06T14:14
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вячеслав тимченко
политика
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.Глава комитета Совета Федерации России по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.В понедельник Сикорскому был задан вопрос, "будет ли присутствовать польский посол на инаугурации Владимира Путина". "Нет. Не будет", - ответил министр.
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944098908.html
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польша, россия, владимир путин, радослав сикорский, вячеслав тимченко, политика
Польша, Россия, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Вячеслав Тимченко, Политика
Посол Польши не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина
Глава МИД: посол Польши в России не будет присутствовать на инаугурации Путина