https://ria.ru/20240506/polk-1944056035.html

В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка"

В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2024

В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка"

Около 250 человек, включая представителей правительства Никарагуа и многих дружественных стран, приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Манагуа, акция... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:54

2024-05-06T08:54

2024-05-06T09:30

в мире

никарагуа

россия

манагуа (город)

александр хохоликов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

акция "бессмертный полк"

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Около 250 человек, включая представителей правительства Никарагуа и многих дружественных стран, приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Манагуа, акция продолжилась в Национальной синематеке с концертом песни военных лет и просмотром документального фильма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "5 мая 2024 года в Манагуа состоялось шествие "Бессмертного полка", которое было организовано при активном содействии посольства, Россотрудничества и соотечественников в Никарагуа. Эта международная акция проходит здесь третий год подряд в канун праздника великой Победы", - рассказала пресс-атташе посольства РФ Елена Абдуллаева. По словам атташе, российских соотечественников и сотрудников загранучреждений в Никарагуа, которые несли портреты родных, сопровождали представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, участники Всемирного фестиваля молодежи - в шествии приняло участие порядка 250 человек. Торжественные мероприятия акции памяти продолжились в Национальной синематеке Никарагуа. К собравшимся с речью обратились посол России Александр Хохоликов и директор Национальной синематеки. Прозвучали гимн России и песни военных лет, после чего гости посмотрели документальный фильм на испанском языке "От Берлина до Киева: повторение истории". В мероприятиях, по словам Абдуллаевой, приняли участие высокие представители правительства Никарагуа, включая советника по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству президента Никарагуа и представителя по сотрудничеству с Россией Лауреано Ортегу Мурильо, министра молодежи и мэра столицы, а также представители дипмиссий дружественных стран - Китая, Венесуэлы, Ирана, Мексики, Гондураса, Палестины, Абхазии, Ливии, Доминиканы.

https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html

никарагуа

россия

манагуа (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, никарагуа, россия, манагуа (город), александр хохоликов , федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), акция "бессмертный полк"