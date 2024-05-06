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В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2024
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08:54 06.05.2024 (обновлено: 09:30 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/polk-1944056035.html
В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка"
В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2024
В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка"
Около 250 человек, включая представителей правительства Никарагуа и многих дружественных стран, приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Манагуа, акция... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:54
2024-05-06T09:30
в мире
никарагуа
россия
манагуа (город)
александр хохоликов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
акция "бессмертный полк"
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Около 250 человек, включая представителей правительства Никарагуа и многих дружественных стран, приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Манагуа, акция продолжилась в Национальной синематеке с концертом песни военных лет и просмотром документального фильма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "5 мая 2024 года в Манагуа состоялось шествие "Бессмертного полка", которое было организовано при активном содействии посольства, Россотрудничества и соотечественников в Никарагуа. Эта международная акция проходит здесь третий год подряд в канун праздника великой Победы", - рассказала пресс-атташе посольства РФ Елена Абдуллаева. По словам атташе, российских соотечественников и сотрудников загранучреждений в Никарагуа, которые несли портреты родных, сопровождали представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, участники Всемирного фестиваля молодежи - в шествии приняло участие порядка 250 человек. Торжественные мероприятия акции памяти продолжились в Национальной синематеке Никарагуа. К собравшимся с речью обратились посол России Александр Хохоликов и директор Национальной синематеки. Прозвучали гимн России и песни военных лет, после чего гости посмотрели документальный фильм на испанском языке "От Берлина до Киева: повторение истории". В мероприятиях, по словам Абдуллаевой, приняли участие высокие представители правительства Никарагуа, включая советника по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству президента Никарагуа и представителя по сотрудничеству с Россией Лауреано Ортегу Мурильо, министра молодежи и мэра столицы, а также представители дипмиссий дружественных стран - Китая, Венесуэлы, Ирана, Мексики, Гондураса, Палестины, Абхазии, Ливии, Доминиканы.
https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html
никарагуа
россия
манагуа (город)
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в мире, никарагуа, россия, манагуа (город), александр хохоликов , федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), акция "бессмертный полк"
В мире, Никарагуа, Россия, Манагуа (город), Александр Хохоликов , Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Акция "Бессмертный полк"
В Манагуа прошло шествие "Бессмертного полка"

В Манагуа около 250 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

© Фото : Посольство России в НикарагуаШествие "Бессмертного полка" в Манагуа
Шествие Бессмертного полка в Манагуа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Посольство России в Никарагуа
Шествие "Бессмертного полка" в Манагуа
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Около 250 человек, включая представителей правительства Никарагуа и многих дружественных стран, приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Манагуа, акция продолжилась в Национальной синематеке с концертом песни военных лет и просмотром документального фильма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"5 мая 2024 года в Манагуа состоялось шествие "Бессмертного полка", которое было организовано при активном содействии посольства, Россотрудничества и соотечественников в Никарагуа. Эта международная акция проходит здесь третий год подряд в канун праздника великой Победы", - рассказала пресс-атташе посольства РФ Елена Абдуллаева.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве — 2024
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Затем проехала механизированная колонна техники.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 11

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 11
По словам атташе, российских соотечественников и сотрудников загранучреждений в Никарагуа, которые несли портреты родных, сопровождали представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, участники Всемирного фестиваля молодежи - в шествии приняло участие порядка 250 человек.
Торжественные мероприятия акции памяти продолжились в Национальной синематеке Никарагуа. К собравшимся с речью обратились посол России Александр Хохоликов и директор Национальной синематеки. Прозвучали гимн России и песни военных лет, после чего гости посмотрели документальный фильм на испанском языке "От Берлина до Киева: повторение истории".
В мероприятиях, по словам Абдуллаевой, приняли участие высокие представители правительства Никарагуа, включая советника по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству президента Никарагуа и представителя по сотрудничеству с Россией Лауреано Ортегу Мурильо, министра молодежи и мэра столицы, а также представители дипмиссий дружественных стран - Китая, Венесуэлы, Ирана, Мексики, Гондураса, Палестины, Абхазии, Ливии, Доминиканы.
Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах
23 апреля, 12:58
 
В миреНикарагуаРоссияМанагуа (город)Александр ХохоликовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Акция "Бессмертный полк"
 
 
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