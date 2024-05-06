https://ria.ru/20240506/poezda-1944159409.html

Эксперт предрек "каннибализацию" старых поездов в Латвии

Эксперт предрек "каннибализацию" старых поездов в Латвии - РИА Новости, 06.05.2024

Эксперт предрек "каннибализацию" старых поездов в Латвии

Парк поездов латвийского железнодорожного пассажирского перевозчика Pasazieru vilciens сильно изношен с вагонами "старее" 50 лет, а без поставок запасных частей РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:05

2024-05-06T15:05

2024-05-06T15:05

экономика

латвия

россия

евросоюз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Парк поездов латвийского железнодорожного пассажирского перевозчика Pasazieru vilciens сильно изношен с вагонами "старее" 50 лет, а без поставок запасных частей из России компания будет вынуждена отставлять поезда от эксплуатации и приступить к каннибализации составов, сообщил РИА Новости управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency (специализируется на аналитике и консалтинге в сфере железнодорожного машиностроения) Александр Поликарпов. Pasazieru vilciens попросил парламент Латвии не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии для поездов старого образца, поскольку заменить их европейскими нельзя, сообщило ранее в понедельник агентство LETA. Это, поясняло издание, необходимо компании для возможности закупки деталей для старых электро- и дизельных поездов, спроектированных и построенных во времена СССР. "Парк поездов латвийского перевозчика довольно сильно изношен, более половины парка старше 50 лет, при этом большинство поездов проходили модернизацию на российских или латвийских заводах. Без поставок запасных частей перевозчик будет вынужден отставлять поезда от эксплуатации и скорее всего приступит к "каннибализации" составов", - говорит Поликарпов. По его подсчетам, более 70% парка Pasazieru vilciens составляют различные модификации электро- и дизельпоездов ЭР2 и ДР1, которые в советское время собирались на Рижском вагоностроительном заводе. Финальная сборка в рамках кооперации производственных процессов производилась в Латвии, но компоненты выпускались в различных городах СССР. "С 1990-х годов в России наладили производство электропоездов и компонентой базы к ним, в то время как латвийские профильные производства приходили в упадок. Поэтому российские поставщики по ряду комплектующих для советской техники и подвижного состава на его базе являются сегодня безальтернативными", - отмечает эксперт. Вагончик тронетсяPasazieru vilciens на фоне устаревания парка еще в 2019 году заказали 32 поезда у чешской Skoda Group. Срок их поставки неоднократно сдвигался, но до лета 2024 они все должны быть уже поставлены. "Однако первый опыт эксплуатации поездов Skoda показал значительное количество дефектов, то есть перевозчик должен сохранять подменный парк старых поездов. Значительный объем пассажирской работы продолжает выполняться в старых поездах. В среднесрочной перспективе латвийский перевозчик продолжит массово эксплуатировать старые поезда, и вопрос поставки запчастей напрямую влияет на его работоспособность", - говорит Поликарпов. Обновление парка новыми поездами в свою очередь увязано с доступностью финансирования из ЕС, которое Латвия и так уже чуть не потеряла на фоне нарушения поставок Skoda Group, продолжает эксперт, отметив, что это может занять 5-10 лет. "Для российских заводов объемы поставок в Латвию не являются большими, и они технически смогут их обеспечить, несмотря на загрузку производственных мощностей для внутреннего рынка. Однако принятие решения о поставках компонентов в страны ЕС находится в политической плоскости, а не в производственной", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20231127/lastochka-1912059531.html

https://ria.ru/20240314/vsm-1932980633.html

https://ria.ru/20240109/msk-trains-1917960824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, латвия, россия, евросоюз