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В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы - РИА Новости, 06.05.2024
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14:40 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/poezd-1944147313.html
В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы
В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы - РИА Новости, 06.05.2024
В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы
Тематический состав, посвященный победе в Великой Отечественной войне, запустили в московском метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:40
2024-05-06T14:40
общество
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день победы в городах россии и снг
день победы. подготовка к празднику
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тематический состав, посвященный победе в Великой Отечественной войне, запустили в московском метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Встречайте новый тематический состав, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы запустили его вместе с Музеем Победы", - говорится в сообщении. Уточняется, что каждый вагон оформили в память о тех или иных героических событиях и людях. "В поезде мы разместили экспозицию "Подвиг Народа", а каждый вагон посвятили определенной теме. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом - о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в тексте. Он уточнил, что тематический состав будет курсировать в течение шести месяцев по Арбатско-Покровской линии метро.
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общество, максим ликсутов , музей победы, россия, день победы, день победы в городах россии и снг, день победы. подготовка к празднику, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Максим Ликсутов , Музей Победы, Россия, День Победы, День Победы в городах России и СНГ, День Победы. Подготовка к празднику, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы

В московском метро запустили тематический состав с экспозицией "Подвиг Народа"

© Фото : Дептранс МосквыТематический состав, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. 6 мая 2024 года
Тематический состав, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. 6 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Дептранс Москвы
Тематический состав, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. 6 мая 2024 года
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тематический состав, посвященный победе в Великой Отечественной войне, запустили в московском метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Встречайте новый тематический состав, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы запустили его вместе с Музеем Победы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что каждый вагон оформили в память о тех или иных героических событиях и людях.
"В поезде мы разместили экспозицию "Подвиг Народа", а каждый вагон посвятили определенной теме. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом - о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в тексте.
Он уточнил, что тематический состав будет курсировать в течение шести месяцев по Арбатско-Покровской линии метро.
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