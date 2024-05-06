https://ria.ru/20240506/poezd-1944147313.html

В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы

В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы - РИА Новости, 06.05.2024

В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы

Тематический состав, посвященный победе в Великой Отечественной войне, запустили в московском метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:40

2024-05-06T14:40

2024-05-06T14:40

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максим ликсутов

музей победы

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день победы в городах россии и снг

день победы. подготовка к празднику

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тематический состав, посвященный победе в Великой Отечественной войне, запустили в московском метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Встречайте новый тематический состав, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы запустили его вместе с Музеем Победы", - говорится в сообщении. Уточняется, что каждый вагон оформили в память о тех или иных героических событиях и людях. "В поезде мы разместили экспозицию "Подвиг Народа", а каждый вагон посвятили определенной теме. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом - о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в тексте. Он уточнил, что тематический состав будет курсировать в течение шести месяцев по Арбатско-Покровской линии метро.

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