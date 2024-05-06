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Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 06.05.2024 (обновлено: 09:01 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/podpole-1944049302.html
Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах
Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах - РИА Новости, 06.05.2024
Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах
Российские войска минувшей ночью нанесли удары в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T06:46
2024-05-06T09:01
в мире
сумы
харьков
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли удары в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.&quot;Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. &lt;...&gt; В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством&quot;, — сказал он.По его словам, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. Как полагает подпольщик, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова. "Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум. &lt;...&gt; На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует", — уточнил Лебедев.Украинские СМИ ночью сообщали о нескольких сериях взрывов в Сумах, после чего в областном центре и ряде других городов возникли перебои со светом. Местные власти подтвердили, что целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240503/belik-1943622779.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумы, харьков, сергей лебедев
В мире, Сумы, Харьков, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по энергосистеме Сум и складу боеприпасов

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли удары в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.
«

"Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. <...> В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством", — сказал он.

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По его словам, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. Как полагает подпольщик, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.
Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова.
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"Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум. <...> На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует", — уточнил Лебедев.
Украинские СМИ ночью сообщали о нескольких сериях взрывов в Сумах, после чего в областном центре и ряде других городов возникли перебои со светом. Местные власти подтвердили, что целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыХарьковСергей Лебедев
 
 
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