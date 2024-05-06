https://ria.ru/20240506/plan-1944222042.html

Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса"

Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса" - РИА Новости, 06.05.2024

Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса"

Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:44

2024-05-06T17:44

2024-05-06T17:47

ссср

россия

германия

игорь костюков (генштаб)

иосиф сталин (джугашвили)

музей победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи рассекреченных документов Музею Победы начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ, Герой России, адмирал Игорь Костюков. "В предвоенные годы на основе произведенных руководителями Разведупра РККА реалистичных оценок военно-политической обстановки в мире и направлений ее развития был заблаговременно реализован большой комплекс подготовительных мероприятий: за рубежом была развернута широкая сеть добывающих органов, нелегальных и крышевых резидентур, сформирована основа партизанского движения, значительные изменения были внесены в структуру Центра, созданы новые виды разведдеятельности. Все это позволило своевременно вскрыть агрессивные замыслы, планы и практические мероприятия по подготовке к войне с СССР нацистской Германии и ее союзников, действия западных стран, в первую очередь Великобритании и Франции, по канализированию агрессивных устремлений фашистского альянса на Восток. В частности, план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", был добыт военной разведкой через 11 дней после его утверждения", - сказал Костюков. В понедельник в Музей Победы были переданы рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. В документах, в частности, говорится о том, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы и взять в плен Иосифа Сталина. Он напомнил: несмотря на жесточайшее противодействие противника, созданные разведывательные структуры Красной Армии выдержали проверку войной. "Активная работа не прекращалась ни на один день до полного разгрома нацистов. В результате самоотверженного труда разведчиков Ставка была обеспечена всей необходимой информацией для принятия выверенных решений во имя достижения победы над сильным и коварным противником", - добавил он. Костюков уточнил, что в годы Великой Отечественной в боевых действиях против захватчиков приняли участие сотни тысяч военных разведчиков. Из них 621 был удостоен звания "Герой Советского Союза", двое - капитан 2-го ранга Виктор Леонов и генерал-лейтенант Афанасий Шилин - дважды. Еще девяти оперативным работникам в последующем в результате оценки их деятельности по архивным материалам было присвоено звание "Герой Российской Федерации". Полными кавалерами ордена Славы стал 751 человек.

https://ria.ru/20201218/voyna-1589489081.html

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

ссср

россия

германия

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ссср, россия, германия, игорь костюков (генштаб), иосиф сталин (джугашвили), музей победы