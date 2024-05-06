Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса"
Адмирал Костюков: разведка добыла план "Барбаросса" через 11 после утверждения
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкСоветский артиллерийский расчет ведет огонь на Кепениккер Штрассе в Берлине
Советский артиллерийский расчет ведет огонь на Кепениккер Штрассе в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи рассекреченных документов Музею Победы начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ, Герой России, адмирал Игорь Костюков.
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"В предвоенные годы на основе произведенных руководителями Разведупра РККА реалистичных оценок военно-политической обстановки в мире и направлений ее развития был заблаговременно реализован большой комплекс подготовительных мероприятий: за рубежом была развернута широкая сеть добывающих органов, нелегальных и крышевых резидентур, сформирована основа партизанского движения, значительные изменения были внесены в структуру Центра, созданы новые виды разведдеятельности. Все это позволило своевременно вскрыть агрессивные замыслы, планы и практические мероприятия по подготовке к войне с СССР нацистской Германии и ее союзников, действия западных стран, в первую очередь Великобритании и Франции, по канализированию агрессивных устремлений фашистского альянса на Восток. В частности, план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", был добыт военной разведкой через 11 дней после его утверждения", - сказал Костюков.
План "Барбаросса"
18 декабря 2020, 00:57
В понедельник в Музей Победы были переданы рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. В документах, в частности, говорится о том, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы и взять в плен Иосифа Сталина.
Он напомнил: несмотря на жесточайшее противодействие противника, созданные разведывательные структуры Красной Армии выдержали проверку войной. "Активная работа не прекращалась ни на один день до полного разгрома нацистов. В результате самоотверженного труда разведчиков Ставка была обеспечена всей необходимой информацией для принятия выверенных решений во имя достижения победы над сильным и коварным противником", - добавил он.
Костюков уточнил, что в годы Великой Отечественной в боевых действиях против захватчиков приняли участие сотни тысяч военных разведчиков. Из них 621 был удостоен звания "Герой Советского Союза", двое - капитан 2-го ранга Виктор Леонов и генерал-лейтенант Афанасий Шилин - дважды. Еще девяти оперативным работникам в последующем в результате оценки их деятельности по архивным материалам было присвоено звание "Герой Российской Федерации". Полными кавалерами ордена Славы стал 751 человек.