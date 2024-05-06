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Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса" - РИА Новости, 06.05.2024
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17:44 06.05.2024 (обновлено: 17:47 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/plan-1944222042.html
Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса"
Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса" - РИА Новости, 06.05.2024
Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса"
Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:44
2024-05-06T17:47
ссср
россия
германия
игорь костюков (генштаб)
иосиф сталин (джугашвили)
музей победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи рассекреченных документов Музею Победы начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ, Герой России, адмирал Игорь Костюков. "В предвоенные годы на основе произведенных руководителями Разведупра РККА реалистичных оценок военно-политической обстановки в мире и направлений ее развития был заблаговременно реализован большой комплекс подготовительных мероприятий: за рубежом была развернута широкая сеть добывающих органов, нелегальных и крышевых резидентур, сформирована основа партизанского движения, значительные изменения были внесены в структуру Центра, созданы новые виды разведдеятельности. Все это позволило своевременно вскрыть агрессивные замыслы, планы и практические мероприятия по подготовке к войне с СССР нацистской Германии и ее союзников, действия западных стран, в первую очередь Великобритании и Франции, по канализированию агрессивных устремлений фашистского альянса на Восток. В частности, план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", был добыт военной разведкой через 11 дней после его утверждения", - сказал Костюков. В понедельник в Музей Победы были переданы рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. В документах, в частности, говорится о том, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы и взять в плен Иосифа Сталина. Он напомнил: несмотря на жесточайшее противодействие противника, созданные разведывательные структуры Красной Армии выдержали проверку войной. "Активная работа не прекращалась ни на один день до полного разгрома нацистов. В результате самоотверженного труда разведчиков Ставка была обеспечена всей необходимой информацией для принятия выверенных решений во имя достижения победы над сильным и коварным противником", - добавил он. Костюков уточнил, что в годы Великой Отечественной в боевых действиях против захватчиков приняли участие сотни тысяч военных разведчиков. Из них 621 был удостоен звания "Герой Советского Союза", двое - капитан 2-го ранга Виктор Леонов и генерал-лейтенант Афанасий Шилин - дважды. Еще девяти оперативным работникам в последующем в результате оценки их деятельности по архивным материалам было присвоено звание "Герой Российской Федерации". Полными кавалерами ордена Славы стал 751 человек.
https://ria.ru/20201218/voyna-1589489081.html
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ссср, россия, германия, игорь костюков (генштаб), иосиф сталин (джугашвили), музей победы
СССР, Россия, Германия, Игорь Костюков (Генштаб), Иосиф Сталин (Джугашвили), Музей Победы
Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план "Барбаросса"

Адмирал Костюков: разведка добыла план "Барбаросса" через 11 после утверждения

© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкСоветский артиллерийский расчет ведет огонь на Кепениккер Штрассе в Берлине
Советский артиллерийский расчет ведет огонь на Кепениккер Штрассе в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Советский артиллерийский расчет ведет огонь на Кепениккер Штрассе в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи рассекреченных документов Музею Победы начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ, Герой России, адмирал Игорь Костюков.
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"В предвоенные годы на основе произведенных руководителями Разведупра РККА реалистичных оценок военно-политической обстановки в мире и направлений ее развития был заблаговременно реализован большой комплекс подготовительных мероприятий: за рубежом была развернута широкая сеть добывающих органов, нелегальных и крышевых резидентур, сформирована основа партизанского движения, значительные изменения были внесены в структуру Центра, созданы новые виды разведдеятельности. Все это позволило своевременно вскрыть агрессивные замыслы, планы и практические мероприятия по подготовке к войне с СССР нацистской Германии и ее союзников, действия западных стран, в первую очередь Великобритании и Франции, по канализированию агрессивных устремлений фашистского альянса на Восток. В частности, план нападения на СССР, более известный как план "Барбаросса", был добыт военной разведкой через 11 дней после его утверждения", - сказал Костюков.
Репродукция карты-схемы плана Барбаросса - немецко-фашистского плана подготовки военного нападения на СССР - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
План "Барбаросса"
18 декабря 2020, 00:57
В понедельник в Музей Победы были переданы рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. В документах, в частности, говорится о том, что немецкое командование рассчитывало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться окончательной победы и взять в плен Иосифа Сталина.
Он напомнил: несмотря на жесточайшее противодействие противника, созданные разведывательные структуры Красной Армии выдержали проверку войной. "Активная работа не прекращалась ни на один день до полного разгрома нацистов. В результате самоотверженного труда разведчиков Ставка была обеспечена всей необходимой информацией для принятия выверенных решений во имя достижения победы над сильным и коварным противником", - добавил он.
Костюков уточнил, что в годы Великой Отечественной в боевых действиях против захватчиков приняли участие сотни тысяч военных разведчиков. Из них 621 был удостоен звания "Герой Советского Союза", двое - капитан 2-го ранга Виктор Леонов и генерал-лейтенант Афанасий Шилин - дважды. Еще девяти оперативным работникам в последующем в результате оценки их деятельности по архивным материалам было присвоено звание "Герой Российской Федерации". Полными кавалерами ордена Славы стал 751 человек.
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
ГРУ рассекретило документы о планах гитлеровцев взять в плен Сталина
Вчера, 15:59
 
СССРРоссияГерманияИгорь Костюков (Генштаб)Иосиф Сталин (Джугашвили)Музей Победы
 
 
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